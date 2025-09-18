Début avril, Donald Trump a annoncé une vague inédite de droits de douane s’appliquant aux partenaires commerciaux des États-Unis. Derrière ce virage protectionniste, c’est toute l’économie mondiale qui est touchée. Les pays concernés, notamment ceux de l’Union européenne, dont la France, cherchent la parade. Décryptage d’un bras de fer aux conséquences bien réelles.

Le 2 avril dernier, le président américain marquait les esprits lors d’un discours sur la politique commerciale des États-Unis. Cette date, désormais surnommée « Liberation Day » – car « c’est le jour de la libération en Amérique », selon Donald Trump –, a remis en cause l’organisation du commerce mondial. Ce jour-là, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé l’instauration de droits de douane prohibitifs. Ces taxes, qui s’appliquent sur les importations américaines de biens en provenance de l’étranger, renchérissent le coût de ces produits et en réduisent donc l’attractivité.

Le projet, tel qu’il a été présenté, inclut un droit de douane plancher de 10 % sur toutes les importations – à l’exception de celles provenant du Canada et du Mexique, qui supportent un traitement spécifique –, et des majorations personnalisées pour les pays jugés agressifs commercialement. La Chine compte parmi les plus concernés, avec une surtaxe de 34 % qui s’additionne aux 20 % de droits de douane déjà en place,