Une box internet revient parfois à plus de 50 € par mois. Pour abaisser la note jusqu’à 30 € mensuels avec un même usage, le plus simple est de comparer les offres : soit en regardant sur les sites des fournisseurs (Free, SFR, Orange, Bouygues, Red, Sosh…) et en vérifiant que le tarif proposé s’inscrit bien dans le temps ; soit en utilisant un comparateur en ligne comme ceux de l’UFC-Que Choisir, des Furets, d’Ariase ou de MonPetitForfait.

Étudiez l’offre dans sa globalité

Dans tous les cas, ne regardez pas que le prix d’une offre, mais aussi la durée de l’engagement, le type de raccordement (fibre ou ADSL), les options (télévision comprise, possibilité d’enregistrer un programme…) et l’étendue du service (appels vers des fixes et des mobiles inclus, par exemple). Prenez aussi en compte le coût du raccordement et celui de la résiliation (entre 30 et 50 € chacun). Enfin, vérifiez les bonus : certains opérateurs proposent des mois d’abonnement gratuits, d’autres, la mise en service.

Changer d’opérateur nécessite de rendre sa box pour en recevoir une nouvelle, avec les aléas que cela comporte. Et il faut ensuite la mettre en service, ce qui n’est pas toujours évident. Demandez donc, avant de souscrire, si le forfait choisi comprend une assistance client par téléphone ou à domicile. Cela peut valoir le coup de vous