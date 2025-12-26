Face à la dématérialisation croissante des moyens de paiement, l’argent liquide se fait de plus en plus rare au moment de régler des achats. Jusqu’à sa disparition totale ? Son usage s’avère pourtant vital dans bien des cas…

« C’est une première pour nous. Nous permettons dorénavant à nos fidèles de faire des dons par carte bancaire. » Alors qu’il célébrait un mariage, l’été dernier, le prêtre de l’église Saint-Martin, à Nailloux (31), a fait passer le panier de quête. Mais il y a fixé, sur un socle, un lecteur de carte bleue, afin que chacun puisse donner de l’argent de façon dématérialisée. Aujour­d’hui, les espèces sont concurrencées par les moyens de paiement élec­troniques même au sein des édifices religieux.

Le discours va plus loin du côté des hommes politiques. Interrogé par les sénateurs, le 22 mai dernier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré que la disparition des pièces et des billets constituerait une solution « assez simple » pour affaiblir le trafic de drogue et les réseaux criminels. En 2018, déjà, un rapport remis au Premier ministre Édouard Philippe recommandait une société « zéro cash ». En prenant la Suède comme exemple (lire l’encadré ci-dessous), les auteurs de ce texte envisageaient notamment de rendre obligatoire l’acceptation des règlements en carte bancaire, de sup­primer les montants minimums de paiement et, surtout, de « réduire progressivement la circulation d’espèces