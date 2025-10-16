par Boris Cassel, Juliette Vacant
Fiabilité des casques audioQuelles sont les marques de casques audio les plus fiables ?
Qu’ils soient filaires ou reliés à vos appareils électroniques par Bluetooth, les casques audio modernes font bien plus que de vous procurer un son de qualité : certains vous offrent la possibilité de prendre vos appels quand d’autres vous isolent du bruit ambiant. En concurrence directe avec les écouteurs audio, les casques audio résistent mieux aux épreuves du temps.
Article réservé aux abonnés
Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.orgDécouvrir nos offres
Déjà abonné ? Se connecter
Boris Cassel
Juliette Vacant
Observatoire de la consommation