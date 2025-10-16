FIABILITÉ

Qu’ils soient filaires ou reliés à vos appareils électroniques par Bluetooth, les casques audio modernes font bien plus que de vous procurer un son de qualité : certains vous offrent la possibilité de prendre vos appels quand d’autres vous isolent du bruit ambiant. En concurrence directe avec les écouteurs audio, les casques audio résistent mieux aux épreuves du temps.