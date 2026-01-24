Nous avons testé les AirPods Pro 3, dernière version des écouteurs intra-auriculaires d’Apple. Sans surprise, le son et la réduction de bruit sont d’excellente qualité. Notre curiosité était plutôt éveillée par les nouvelles fonctions de ces écouteurs, capables de relever la fréquence cardiaque, de pallier une déficience auditive et de traduire instantanément une conversation en langue étrangère. Prise en main.

Apple renouvelle ses iPhone chaque année (les iPhone 17 sont sortis à l’automne dernier), mais prend davantage son temps pour ses écouteurs : les premiers AirPods Pro ont été lancés en 2019, les AirPods Pro 2 en 2022, et les AirPods Pro 3 en 2025. Chaque nouvelle version a apporté son lot d’améliorations : des embouts en silicone plus confortables, une meilleure protection contre l’eau et la poussière, une puce audio de nouvelle génération, une meilleure autonomie.

Les AirPods Pro 3 ne dérogent pas à la règle et offrent une qualité audio très satisfaisante. De même, la réduction active de bruit, qui isole l’utilisateur des bruits ambiants, est d’une redoutable efficacité (voir les résultats de notre test des AirPods Pro 3). Vous pourrez la désactiver pour ne profiter que de l’isolation passive assurée par les embouts en silicone ou opter pour le mode « transparence », qui porte à vos oreilles les bruits de l’extérieur (un mode assez inconfortable, en fait). Vous trouverez aussi un mode adaptatif, qui adapte la réduction de bruit aux conditions sonores de votre environnement. Ces modes d’écoute existaient déjà sur les précédents AirPods, c’est ailleurs qu’Apple innove. Les nouveaux écouteurs intègrent en effet trois fonctions plutôt inattendues.

Un cardiofréquencemètre fiable

La première, c’est la capacité de mesurer votre rythme cardiaque en temps réel. Les AirPods Pro 3 sont en effet équipés d’un capteur optique (dit « photopléthysmographique ») qui prend le pouls dans le canal auditif. Que vous soyez au repos ou en plein entraînement, vous pourrez suivre vos battements sur l’écran de votre iPhone, dans les applications Santé ou Forme. Est-ce que ces données sont fiables ? Pour le savoir, nous avons comparé les mesures prises avec les AirPods avec celles captées par une bande thoracique de sportif à deux électrodes, la Polar H10. Au repos ou lors d’activités faibles, elles sont identiques. Idem lors d’efforts d’endurance (une séance de course à pied, par exemple). Mais lors d’exercices comprenant des changements brusques de rythme (du foot, par exemple), les AirPods exigent 3 à 5 secondes de plus que la bande thoracique pour détecter une modification du rythme cardiaque. Un manque de réactivité notable, mais pas forcément très grave.

AirPods 3 dans les oreilles, ouvrez l’application Forme et visualisez en direct votre fréquence cardiaque.

Une aide à l’audition plutôt efficace

Écartons d’emblée tout malentendu : les AirPods Pro 3 ne remplacent pas les audioprothèses nécessaires aux personnes souffrant de troubles auditifs. Car quand bien même la technologie le permet, un appareil qui corrige l’audition est considéré, en France et en Europe, comme un dispositif médical, assujetti à une réglementation spécifique et exigeant des autorisations des autorités de santé nationales. Apple les a obtenues en Allemagne, où nous avons réalisé notre essai, mais pas encore en France. Ici, vous pourrez donc réaliser l’audiogramme proposé par Apple, et profiter de la correction du volume adapté pour le contenu multimédia, mais pas de l’aide auditive.

Pour notre essai, nous avons soumis un homme de 85 ans, dont la perte auditive avait été mesurée par un professionnel, à l’audiogramme d’Apple (réalisé avec les écouteurs connectés à un iPhone fonctionnant sous iOS 18 ou ultérieur). Première bonne surprise : les résultats sont très similaires.

Sur la base de cette mesure, nous avons activé l’aide auditive. Le principe de correction consiste à augmenter le niveau sonore des plages de fréquences les plus basses de l’audiogramme, mais en faisant en sorte de ne pas augmenter le niveau sonore global.

Plusieurs options sont ensuite disponibles pour adapter au mieux le son : une balance de l’amplification entre les oreilles droite et gauche, des tonalités différentes, la réduction plus ou moins forte des sons ambiants, le réglage de l’amplification de sa propre voix… On peut aussi mettre l’appareil en mode « conversation boost » qui se focalise automatiquement sur la parole pour faciliter les discussions en face-à-face. Deuxième bonne surprise : notre testeur a clairement ressenti l’aide des AirPods, et les a trouvés plus confortables que ses propres prothèses auditives (qui restent plus efficaces dans les aigus).

Bon à savoir Les fonctions liées à l’audition sont également disponibles sur les AirPods Pro 2.

L’audiogramme proposé par Apple est très simple à réaliser : l’iPhone diffuse des sons à différents volumes et fréquences dans votre oreille gauche, puis droite, pour déterminer votre niveau de perte auditive.

Une traduction instantanée prometteuse

Bienvenue dans un monde où vous pourrez bientôt converser librement avec quelqu’un dont vous ne parlez pas la langue. On le voit poindre depuis quelques mois, avec l’intégration des fonctions nées de l’intelligence artificielle dans nos smartphones. Nous avions déjà été étonnés des fonctions de traduction proposées sur le Samsung Galaxy S24. Avec les AirPods Pro 3 et un iPhone (iOS 26.1 minimum), Apple pousse le curseur un cran plus loin. La fonction de traduction instantanée est encore en phase de test (version bêta), mais déjà impressionnante. Un peu erratique au début de nos essais, elle s’est améliorée en quelques mois. Le principe est simple : ouvrez l’appli Apple Trad sur votre iPhone, cliquez sur traduction en direct, et vous entendrez dans les écouteurs la version traduite de ce qu’entend votre iPhone (un discours, une vidéo dans une autre langue, etc.). Le préalable est de télécharger la langue sur le téléphone. Sur ce principe, si votre interlocuteur est lui aussi équipé d’AirPods Pro 3, vous converserez avec lui presque naturellement bien que vous ne parliez pas la même langue ! Un petit décalage est perceptible, mais le service rendu le rend très acceptable.

Les AirPods 3 traduisent en direct une conversation dans une langue étrangère.

Un bon rapport qualité/prix

Les AirPods Pro 3 sont des écouteurs de très bonne qualité, tant au niveau du son que de la réduction de bruit ou du confort. Leurs fonctions additionnelles sont intéressantes et préfigurent clairement l’avenir, notamment pour la traduction en direct. À cet égard, leur prix de 249 € est à relativiser puisque des modèles d’autres grandes marques, comme les Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) ou les Beats Powerbeats Pro 2, sont vendus plus chers (300 €) alors qu’ils ne proposent rien d’autre qu’une bonne qualité sonore et une réduction de bruit efficace.