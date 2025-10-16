par Boris Cassel, Juliette Vacant
FIABILITÉ
Fiabilité des écouteursQuelles sont les marques d’écouteurs les plus fiables ?
Contrairement aux casques audio qui se posent sur les oreilles, les écouteurs sont intra-auriculaires. Ne vous y attachez pas trop : 5 ans après l’achat, la moitié des écouteurs sont hors service.
Article réservé aux abonnés
Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.orgDécouvrir nos offres
Déjà abonné ? Se connecter
Boris Cassel
Juliette Vacant
Observatoire de la consommation