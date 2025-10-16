FIABILITÉ

Fiabilité des écouteursQuelles sont les marques d’écouteurs les plus fiables ?

Boris Cassel
Juliette Vacant

par Boris Cassel, Juliette Vacant

Fiabilité des écouteurs Quelles sont les marques d’écouteurs les plus fiables ?
© AdobeStock

Contrairement aux casques audio qui se posent sur les oreilles, les écouteurs sont intra-auriculaires. Ne vous y attachez pas trop : 5 ans après l’achat, la moitié des écouteurs sont hors service.

Article réservé aux abonnés

Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org

Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

Juliette Vacant

Juliette Vacant

Observatoire de la consommation

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter