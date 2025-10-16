par Boris Cassel, Juliette Vacant
Fiabilité des montres connectéesQuelles sont les marques de montres connectées les plus fiables ?
Suivi de l’activité physique quotidienne, gestion des appels, affichage des messages du smartphone, géolocalisation… Les montres connectées ont des fonctionnalités incroyables. Dommage que ces bijoux technologiques, pourtant vendus plusieurs centaines d’euros, ne tiennent pas la distance : 7 ans après le passage en caisse, seules 30 % des montres connectées sont encore au poignet !
Article réservé aux abonnés
Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.orgDécouvrir nos offres
Déjà abonné ? Se connecter
Boris Cassel
Juliette Vacant
Observatoire de la consommation