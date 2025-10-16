FIABILITÉ

Suivi de l’activité physique quotidienne, gestion des appels, affichage des messages du smartphone, géolocalisation… Les montres connectées ont des fonctionnalités incroyables. Dommage que ces bijoux technologiques, pourtant vendus plusieurs centaines d’euros, ne tiennent pas la distance : 7 ans après le passage en caisse, seules 30 % des montres connectées sont encore au poignet !