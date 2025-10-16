FIABILITÉ

Quelles sont les marques d’enceintes portables les plus fiables ?

Se connectant aux téléphones, tablettes et ordinateurs portables en utilisant le wi-fi ou le Bluetooth, les enceintes sans fil intègrent, cette année, notre enquête de fiabilité. Voici, en exclusivité, le premier classement des marques d’enceintes les plus robustes.