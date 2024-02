Samsung Galaxy S24 (vidéo)

Samsung vient de lancer les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Cette génération inaugure l’ère de l’intelligence artificielle sur les smartphones avec, entre autres, d’impressionnantes fonctions liées à la traduction instantanée. Pour ces smartphones ultra haut de gamme, la fourchette de prix s’étale de 899 € à 1 829 € selon les modèles et les capacités de stockage.



YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Enfin un peu de nouveauté ! Après des années atones, au mieux rythmées par de nouveaux modèles encore plus puissants, encore meilleurs en photo, Samsung souffle une petite bise de fraîcheur sur le marché des smartphones. Pour le lancement de ses Galaxy S24, le géant coréen n’a que ces mots en bouche : intelligence artificielle (IA). « Bienvenue dans une toute nouvelle ère qui changera à jamais la façon dont les appareils mobiles sont utilisés », « la série S24 marque le début d’une décennie d’innovation mobile »… Sur son site Internet, Samsung ne mâche pas ses mots. Cette révolution des usages commence par les quelques fonctions IA introduites sur les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Au programme, de la traduction instantanée lorsque vous passez un coup de fil ou commandez un plat au restaurant, un assistant qui vous propose différentes formulations d’un même message pour adopter un ton adapté à votre interlocuteur ou bien le résumé instantané d’un (manifestement trop) long article. Nous vous présentons ces fonctionnalités IA dans la vidéo ci-dessus.

Des smartphones ultraperformants

Ces fonctions exigent de la puissance, et bien sûr les Galaxy S24 sont encore plus puissants et encore meilleurs en photo que les Galaxy S23 (S23, S23+ et S23 Ultra). Les processeurs (Exynos 2400 sur le S24 et le S24+, Snapdragon 8 Gen 3 sur le S24 Ultra) sont ultrapuissants, les écrans affichent une luminosité qui, promet Samsung, offre une lisibilité exceptionnelle en extérieur. Nous avons testé ces nouveaux modèles en laboratoire, les résultats (disponibles dans quelques jours) sont en effet excellents, notamment pour le S24 Ultra. Ces smartphones affichent sans surprise des écrans de très bonne qualité, de très bons résultats en photo et ils sont solides. La seule déception viendra sans doute de leur autonomie…

Faut-il craquer pour autant ? Les tarifs de ces nouveaux smartphones (voir encadré) frôlent l’indécence : le plus perfectionné, le S24 Ultra intégrant 1 To de stockage, coûte 1 829 €. Bonne nouvelle, Samsung promet des mises à jour logicielles et de sécurité pendant 7 ans (au lieu de 5 ans habituellement). Mais si vous êtes tenté par l’IA, opter pour la série S23 est sans doute une meilleure option : Samsung a annoncé que toutes les nouvelles fonctions intelligentes seraient disponibles sur la précédente génération de Galaxy, ainsi que sur le smartphone pliant Galaxy Flip 5 et les tablettes Galaxy Tab 9 et Galaxy Tab S9+. Méfiance, Samsung nous a toutefois aussi précisé qu’il ne s’interdisait rien pour la suite : la gratuité des fonctions liées à l’intelligence artificielle n’est garantie que jusqu’à fin 2025.