Reformuler des messages, supprimer d’un geste les éléments d’une photo, générer des dessins splendides à partir de gribouillages… Les fonctions basées sur l’intelligence artificielle révolutionnent les usages du smartphone. Nous avons testé et comparé les principales proposées par Apple, Google et Samsung sur leurs modèles dernier cri.

Il y a les innovations qui font date, et les autres. Contrairement aux téléviseurs incurvés, aux smartphones pliants ou aux lave-vaisselle connectés, l’intelligence artificielle (IA) appartient à la première catégorie. Vous en avez entendu parler, mais n’en percevez pas forcément les contours tant ses domaines d’applications sont nombreux, souvent abstraits. Dans votre smartphone, la « révolution IA » sera très concrète. Tous les modèles ne l’intègrent pas encore dans sa forme la plus aboutie, loin de là.

D’abord parce qu’elle exige un composant spécifique, une puce « NPU » dédiée, distincte du processeur central et du processeur graphique ; ensuite parce que les fabricants la réservent bien sûr à leurs smartphones d’élite. Seule la série des iPhone 16, ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, sont compatibles avec Apple Intelligence. Chez Samsung, Galaxy AI fonctionne sur les modèles haut de gamme récents (séries Galaxy S23, S24, S25, Galaxy Z Fold et Z Flip 5 et 6) et, en version limitée, sur les smartphones de la série A (A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26). Gemini, l’IA de Google, est quant à elle proposée selon plusieurs niveaux d’accès. Ainsi, Gemini, l’appli gratuite, est disponible depuis le Pixel 6. Il est d’ailleurs possible de la télécharger sur un iPhone (à partir d’iOS16) et sur les smartphones Android (à partir d’Android 10). Pour accéder aux fonctions évoluées et mieux intégrées aux applis Google (Gmail, Docs, Sheets, etc.) il faut s’abonner à la version payante Google AI Pro pour 22 €/mois.

L’IA sur iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro XL et Galaxy S25 Ultra

Nous avons testé et comparé les principales fonctions IA actuellement disponibles sur des smartphones haut de gamme d’Apple, de Google et de Samsung, à savoir les iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro XL (avec Gemini en version gratuite) et Galaxy S25 Ultra. Un constat global s’impose : l’IA offre globalement un sacré coup de jeune à l’usage d’un smartphone. Mais Apple, Google et Samsung ont chacun leurs points forts et leurs faiblesses. Nos observations sur les principales fonctions.

Comparatif Smartphones Voir le comparatif

Résumé de messages, de textes, de pages web

De quoi s’agit-il ?

Un article sur un site web, un e-mail ou un document pdf trop long ? L’IA le résume en quelques lignes.

Nos observations

Nous avons testé la fonction sur chacun des trois téléphones avec 5 différents textes (e-mail, pdf, compte rendu de réunion).

Apple La fonctionnalité est bien intégrée dans différentes applications comme Safari (navigation web) et Mail. Les résumés sont assez courts mais pertinents.

Samsung Résumer des textes est également très intuitif dans Galaxy AI, qui propose un résumé standard ou détaillé. De même, la fonction est pertinente.

Google Avec Gemini, les résumés sont parfois… un peu longs. Et il faut joindre la source (fichier pdf, lien web) à la requête, une étape supplémentaire par rapport à la concurrence.

Qui gagne ?

Apple et Samsung Tous les appareils sont capables de produire de bons résumés de passages de texte. Grâce à une bonne intégration dans le système d’exploitation, l’iPhone et l’appareil Samsung offrent une utilisation beaucoup plus simple comparée à l’usage de Google Gemini.

Le résumé d’un texte (en anglais) sur un iPhone.

Message : réécriture et changement de ton

De quoi s’agit-il ?

Après avoir rédigé un message ou un texte, l’IA peut proposer une reformulation adoptant un ton choisi, familier, détendu ou professionnel par exemple.

Nos observations

Nous avons rédigé un brouillon pour une convocation à une réunion et un autre pour inviter des amis à une fête. Notre requête : que le premier adopte un ton professionnel, le second la forme d’une publication sur un réseau social.

Apple La fonction est intégrée à l’interface de rédaction. Apple Intelligence a remplacé plusieurs formulations familières à bon escient pour le message professionnel, et ajouté des émoticônes dans celui destiné aux réseaux sociaux. La forme change, pas le fond.

Samsung Là aussi, la fonction est intégrée au système. Mais avec Galaxy AI, vous ne décrivez pas les ajustements souhaités. La fonction Writing Style propose cinq tons prédéfinis. Pour l’invitation à la réunion, l’option « professionnel » est utilisée et, pour l’invitation à la fête, l’option « #social ». Les résultats sont comparables à ceux de l’iPhone.

Google La réécriture de texte sur le Pixel demande un peu plus d’efforts, car la fonction n’est pas intégrée ; elle ne peut être réalisée qu’en utilisant Google Gemini. Le texte est copié, puis la demande de changement de ton est formulée dans Gemini. Le résultat est ensuite copié dans le mail ou le message. Cette procédure est bien moins confortable que sur l’iPhone et le Galaxy S25. Mais la fonction est efficace.

Qui gagne ?

Apple, pour ses modifications pertinentes et la simplicité d’utilisation de la fonction.

Retouche de photos

De quoi s’agit-il ?

Une voiture gâche la photo que vous venez de prendre d’un bâtiment, un touriste passe derrière vos enfants ? Supprimez-les en un geste !

Nos observations

Nous avons supprimé des objets gênants sur 18 photos sur chaque appareil. 6 ont été prises, dans les mêmes conditions, avec l’appareil photo du smartphone ; les 12 autres avec d’autres appareils photo, puis copiées dans la galerie des smartphones.

Apple et Google Les résultats sont comparables. Tous deux ont présenté des artefacts parfois marqués. Avec l’iPhone, la zone modifiée est parfois reconstituée grossièrement. Et certains artefacts affichaient une saturation importante, ce qui attirait l’attention. On peut s’amuser davantage avec le Google Pixel, qui permet de déplacer et redimensionner des objets sur la photo.

Samsung La majorité des photos retouchées ne présentaient que de légers artefacts, sous la forme de zones légèrement floues là où les objets avaient été supprimés. En outre, Galaxy AI propose des fonctions d’édition générative variées : déplacer et redimensionner des objets, mais aussi dessiner un croquis dans l’image et générer de nouveaux objets.

Qui gagne ?

Samsung pour son efficacité sur tous types de photos et la richesse des fonctions de retouche et enrichissement des images.

Un intrus sur la photo ? Supprimez-le ! À ce petit jeu, Galaxy AI est le plus convaincant.

Création d’images

De quoi s’agit-il ?

Besoin d’une image montrant un dinosaure en train de faire des squats sur une plage brésilienne par temps de pluie ? Facile ! Demandez à l’IA.

Nos observations

Pour le test, nous avons demandé une image inspirée d’une description de La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. Notre requête : « Scène nocturne, nuages tourbillonnants, étoiles brillantes, lune lumineuse, village paisible, cyprès au premier plan ».

Apple L’iPhone est le seul qui n’exige pas de connexion Internet pour cette fonction. C’est sans doute ce qui explique que les 3 images proposées respectent la requête, mais ne ressemblent en rien au célèbre tableau.

Google et Samsung A contrario, les images générées par le Pixel et le Galaxy S25 rappellent clairement La Nuit étoilée de Van Gogh. Google décline près de 20 propositions, plus que Samsung qui se contente de 6 images. Mais ce dernier peut aussi transformer vos brouillons en dessins splendides, un plus !

Qui gagne ?

Samsung, pour la richesse fonctionnelle.

Quelques mots-clés bien choisis, et Google Gemini sort une réplique de La nuit étoilée de Van Gogh.

Recherche vocale de photos dans la galerie

De quoi s’agit-il ?

Votre galerie de photos est pleine à craquer… Retrouvez avec quelques mots-clés cette photo de votre fils en train de faire du roller ou celles sur lesquelles apparaissent un vélo bleu ou la tour Eiffel.

Nos observations

Nous avons lancé différentes recherches dans les galeries photo/vidéo des 3 smartphones : des photos où apparaissent une voiture rouge, un monument, un texte ou un contexte (« photos de mes voyages de l’année »). À chaque fois, nous avons jugé la pertinence des résultats.

Apple L’iPhone a trouvé tout ce qu’on lui a demandé. Pour la recherche des photos affichant une voiture rouge, l’appareil a élargi les résultats aux photos avec une voiture et une enseigne au néon rouge. La recherche de texte dans les photos ainsi que la recherche de lieux emblématiques (monuments) fonctionnent remarquablement bien. Ajoutez à cela qu’à ce jour, l’iPhone est aussi capable de rechercher un objet ou une séquence contenue dans une vidéo ! C’est le seul, et ça fonctionne très bien : dans la vidéo d’un aquarium, il est parvenu à isoler les raies, comme demandé.

Samsung La recherche d’objets spécifiques ainsi que les recherches avec des textes descriptifs comme « photos de voyage de cette année » fonctionnent correctement. Mais impossible de rechercher du texte dans les photos, ni de rechercher des monuments.

Google La recherche d’objets spécifiques affiche également des photos ne contenant pas ces objets. La recherche de texte dans les photos est clairement moins performante que sur l’iPhone. De manière générale, la recherche photo sur l’appareil Google tend à afficher un plus grand nombre de photos, mais souvent moins pertinentes.

Qui gagne ?

Apple, pour la remarquable efficacité de la fonction et la possibilité d’isoler une image dans une séquence vidéo.

L’iPhone permet d’isoler une image dans une séquence vidéo à partir d’un mot-clé, ici « raie ».

Informations sur des objets

De quoi s’agit-il ?

Visez un objet avec l’appareil photo du smartphone, vous pourrez obtenir de l’information à son propos, ainsi que des liens pour l’acheter.

Nos observations

Nous avons basé nos tests sur plusieurs objets, parmi lesquels un longboard et une pomme. Nous avons cherché différentes infos. Pour le longboard, par exemple, nous avons cherché où l’acheter, à quelle vitesse il est possible de rouler, et quel est son poids. Les questions pour la pomme : est-elle acide ou sucrée, quel est son poids, et de quelle variété s’agit-il.

Apple est efficace. Il s’appuie sur l’IA Chat GPT pour fournir des infos sur l’objet, et sur le moteur de recherche Google pour trouver des liens sur le web. Plusieurs boutiques en ligne nous ont été suggérées. On ne lui tient pas rigueur de la petite confusion sur la variété de la pomme.

Google et Samsung Nous avons utilisé Google Gemini sur les deux smartphones Android, à savoir le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Google Pixel 9 Pro XL. Les informations fournies ont été utiles et correctes, certaines réponses étaient un peu plus détaillées que celles de l’iPhone. Pour les demandes sur les lieux d’achat des objets, une liste de boutiques en ligne avec les liens a été fournie. Mais Samsung n’a pas su nous informer sur le poids des objets. Les réponses fournies par Google Gemini sur le Pixel étaient également correctes. Seules les réponses concernant la pomme étaient un peu moins précises.

Qui gagne ?

Ex-aequo Les trois systèmes sont équivalents et efficaces.