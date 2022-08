Achat en ligne Emma.fr s’endort

Chez Que Choisir, nous connaissons bien le fabricant de matelas Emma, qui décroche régulièrement de bonnes notes dans nos tests comparatifs. Cependant, ces derniers mois, son service après-vente a fait l’objet de nombreuses récriminations de la part de consommateurs mécontents. Le cas de madame P., rapporté par l’association locale (AL) du Cher, n’est pas isolé. Après avoir commandé un couchage en ligne, cette dame voit son compte bancaire immédiatement débité. Sauf que deux mois plus tard, et malgré de nombreux appels et e-mails adressés à la marque de literie, la cliente n’a toujours pas reçu sa livraison. Perdant patience, elle décide alors de contacter l’UFC-Que Choisir du Cher. L’AL lui transmet un modèle de lettre recommandée réclamant l’annulation de son achat assortie de son remboursement. La démarche porte ses fruits et la consommatrice perçoit les 979 € correspondant au prix du matelas.