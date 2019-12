© Lydie LECARPENTIER/REA École de commerce L’UFC-Que Choisir à la loupe





L’automne dernier, 40 étudiants en dernière année de master en management à l’école de commerce toulousaine TBS se sont penchés sur l’UFC-Que Choisir, avec le concours de l’association locale (AL) de Toulouse. Publications, fonctionnement de la fédération, examen des publics… toutes nos activités ont été passées en revue. « Deux semaines durant, les élèves sont venus dans nos locaux rencontrer les bénévoles, les juristes, les administrateurs… Ils se sont montrés très investis, et surpris par l’ensemble de nos actions », raconte Sylvie Pradelle, présidente de l’AL. Ils ont ensuite établi un état des lieux et évoqué des pistes de travail pour l’UFC-Que Choisir : renforcer la notoriété des AL, promouvoir le bénévolat, attirer les jeunes générations, à commencer par eux-mêmes… Un aspect que n’a pas manqué de souligner Sylvie Pradelle : « Une telle collaboration nous apporte de la visibilité auprès des plus jeunes et fait souffler un vent neuf sur nos structures. On a décidé de rester en contact et d’étudier quels nouveaux projets mener conjointement. »