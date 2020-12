Engagement militant Un bénévolat de 28 ans d’âge !

Pilier de l’association locale UFC-Que Choisir de Charente-Maritime, Pierre-Henri Bajon vient de passer la main après 28 ans de bons et loyaux services. Qu’il en soit remercié.

L’UFC-Que Choisir, cela représente plus de 140 000 adhérents dans les associations locales (AL). Parmi eux, certains s’investissent pleinement dans la vie de leur AL : tenir une permanence juridique, mener des enquêtes de terrain, aller à la rencontre des consommateurs… ils ne ménagent pas leur peine pour défendre et faire avancer la cause qui leur est chère. Pierre-Henri Bajon est de ceux-là. Président d’honneur depuis 2011 de l’AL de Charente-Maritime, il vient de « raccrocher » après y avoir accompli 28 ans de bénévolat. « Il a contribué activement au développement de l’association en instaurant, en 1997, une permanence téléphonique, qui a fait tripler en trois ans le nombre d’adhérents, écrit Martial Koney, le président en exercice de l’AL. Il a assuré la présidence pendant six ans, en particulier après le décès soudain de Francis Faget, alors président de l’UFC-Que Choisir de Charente-Maritime et administrateur national. Pierre-Henri Bajon traitait encore les litiges “services publics” jusqu’à sa toute dernière permanence, en octobre 2020. » Presque trois décennies données à l’Association, cela valait bien quelques lignes d’hommage dans Que Choisir et la gratitude de ses milliers de lecteurs !