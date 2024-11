Environ un mois après avoir acheté un véhicule Opel d’occasion auprès d’Autovista, madame G. s’est inquiétée de n’avoir toujours pas reçu sa carte grise, son certificat provisoire venant bientôt à expiration. Il revient au vendeur d’accomplir les démarches nécessaires à l’immatriculation. L’automobiliste a donc fait appel à l’UFC-Que Choisir de Nantes afin que l’entreprise s’exécute. L’association locale a envoyé un courrier à Autovista, la mettant en demeure de délivrer la carte grise dans le délai d’un mois imparti, faute de quoi « l’annulation pure et simple serait exigible, avec reprise aux frais du professionnel et remboursement du prix d’achat ». La société a cette fois réagi et procédé aux formalités requises.

UFC-QUE CHOISIR DE NANTES (44)