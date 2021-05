Matelas Bien floues, les conditions d’échange

Madame L. achète un matelas auprès de La compagnie du lit. Lors de sa commande effectuée en ligne, elle souscrit le forfait « livraison confort », qui lui assure 100 nuits d’essai et lui permet de retourner l’article si ce dernier ne lui convient pas, puis d’en choisir un autre. Justement, insatisfaite de sa literie, madame L. réclame à deux reprises un échange. Aucune réponse. La consommatrice se déplace dans un magasin de l’enseigne, où on lui annonce que l’échange n’est possible que pour un ensemble sommier et matelas. Or, cette condition n’était précisée ni sur le site Internet ni sur le bon de livraison. Pour sortir de l’ornière, l’adhérente contacte l’UFC-Que Choisir de Nantes, qui envoie un courrier à l’entreprise. Six jours plus tard, cette dernière accepte de procéder à l’échange.