© Adobe stock Achat de voiture neuve Les constructeurs misent sur l’achat à distance

L’écroulement du marché automobile en cette période de confinement pousse les constructeurs à proposer la vente de voiture en ligne et la livraison à domicile. Mais attention aux modes de financement proposés.

Citroën, DS Automobiles, Ford, Peugeot ou Volvo ont récemment pris le taureau par les cornes pour essayer d’endiguer la chute vertigineuse des ventes de voitures particulières en raison de l’épidémie de Covid-19 (-72,2 % pour le mois de mars (1)) en adaptant leurs méthodes de vente : de la réservation à la livraison en passant par le paiement, tout est réalisé en adéquation avec les mesures sanitaires.

Distanciation sociale et hygiène renforcée

Ainsi, en accord avec les mesures de distanciation sociale à respecter, des systèmes de livraison à domicile visant à limiter les contacts sont peu à peu mis en place, accompagnés de mesures d’hygiène renforcées : les véhicules sont désinfectés, équipés de housses de protection (sièges, volant, levier de vitesses) et de tapis de sol. Le livreur, généralement un vendeur de la concession, porte des gants et un masque. Pour la remise des clefs (elles aussi désinfectées) et les explications techniques, tout est fait en respectant la distanciation sociale.

Citroën, qui propose ce service gratuitement (pour l’instant jusqu’au 30 avril), avance 36 points de contrôles sanitaires lors de la livraison. Tesla pratique déjà régulièrement ce type de livraison grâce à la possibilité de gérer la voiture à distance depuis son smartphone (ouverture des portes, démarrage…). Une solution également adoptée par Ford grâce aux fonctionnalités Ford Pass (2).

Achat en ligne

PSA a été un des premiers constructeurs à annoncer la mise en place d’un service de vente dématérialisée avec ses marques historiques (Opel n’est pas encore concerné) via les sites de Citroën Store, DS Store et Peugeot Store. Il est possible de choisir sa voiture parmi une très large sélection de modèles que l’on commande auprès d’un concessionnaire en versant un acompte de 1 000 €. Le règlement final se fait par virement bancaire selon les instructions du concessionnaire. Pour le constructeur, la mécanique est déjà bien rodée puisque, comme le souligne Thierry Koskas, directeur ventes et marketing du groupe PSA, « ce nouveau mode d’acquisition de nos véhicules a été testé et validé par nos salariés et aujourd’hui, 89 % des ventes du groupe aux salariés, qui connaissent bien les modèles des trois gammes, sont d’ores et déjà effectuées directement en ligne ». Le site de Citroën met en avant, pour une voiture neuve achetée en stock, une garantie prolongée de 12 mois (soit 36 mois) et décale la première mensualité de 2 mois en cas d’achat à crédit.

Ford permet de choisir parmi plus de 11 000 véhicules de l'ensemble de la gamme actuellement en stock (à l’exception de certaines finitions d’entrée de gamme, de la gamme Transit et de la Mustang) et de se faire livrer à domicile.

De son côté, Toyota limite son offre en ligne à la réservation d’une nouvelle Yaris Hybride, en finition Première, pour une livraison en septembre 2020 (la version ultra-sportive GR Yaris, livrable fin 2020, peut aussi être réservée). Il suffit de créer un compte sur le site, de choisir un concessionnaire puis de régler 500 € de frais de réservation, en sus du prix d’achat de 25 450 € (à partir de 35 500 € pour la GR Yaris). L’intérêt est, ici, très limité pour le consommateur.

Dernier arrivé dans le secteur, Volvo propose son nouveau concept « Volvo vient à vous » qui permet à la clientèle des pays européens actuellement confinés (3) de rechercher et de choisir facilement une voiture neuve en ligne. L’offre est réservée aux trois modèles les plus vendus dans chaque pays. Ainsi, pour la France, sont concernés uniquement les SUV XC40, XC60 et XC90. Une fois le modèle sélectionné, il faut finaliser la commande avec le concessionnaire choisi, en validant les options, services ou équipements complémentaires souhaités. La livraison, à condition que le concessionnaire propose cette option, sera ensuite réalisée à domicile.

Attention au financement

Mais attention, si PSA propose l’achat comptant ou en LOA (location avec option d’achat), ce n’est pas toujours le cas des autres constructeurs. Volvo précise que le choix ne s’effectue que « parmi une sélection de nouveaux modèles aux loyers prénégociés ». Il ne s’agit ici pas d’un achat mais d’une location LLD (location longue durée). Volvo ne demande toutefois aucun apport et offre l’entretien et la garantie sur la période des 3 ans (donc 1 an de plus que la période légale). Ainsi, un XC40 T2 Business Geartronic 8 est disponible à la location à partir de 485 €/mois (36 loyers) pour un kilométrage de 30 000 km, soit un maximum de 10 000 km par an.

De son côté, Ford ne propose qu’une offre de crédit avec comme argument marketing « 6 mois de tranquillité » (les 3 premières mensualités sont offertes auxquelles s’ajoutent 3 autres mensualités différées). Il s’agit bien ici d’un crédit, sur 12 à 36 mois, avec un TAEG (taux annuel effectif global) fixe de 3,9 % avec un apport initial de 2 000 €. Ainsi, pour 10 000 € empruntés sur 36 mois, le coût final sera de 653,06 € (3 mensualités offertes suivies de 33 échéances de 322,82 €, soit 10 653,06 €).

Il convient donc de prendre son temps pour choisir le modèle de voiture souhaité et de bien détailler les conditions de paiement. En cas de doute, il est toujours possible de prendre contact par téléphone ou visioconférence avec un vendeur avant de finaliser la commande.

Pour l’occasion aussi La vente de voiture en ligne est également bien connue de certains spécialistes de l’occasion. C’est le cas d’Aramis Auto qui propose ce service pour 228 €, soit 50 € de plus que la livraison dans une agence. De son côté, Elite-auto.fr facture 177 € la livraison à domicile.

(1) Source CCFA, Comité des constructeurs français d’automobiles.

(2) L'application Ford Pass permet, après avoir connecté son smartphone à un véhicule Ford, de déverrouiller/verrouiller le véhicule à distance pour un essai, une livraison, une restitution ou pour l'entretien.

(3) Le concept « Volvo vient à vous » est initialement disponible dans les pays suivants : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Belgique.