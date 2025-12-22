Plus de pièces de monnaie, plus de ticket de parking : désormais, des applications permettent de régler son stationnement en ville, censées faciliter la vie des automobilistes. Mais des frais supplémentaires sont souvent appliqués sans qu’ils soient clairement indiqués. Soyez vigilant et paramétrez correctement votre smartphone.

À l’image du péage à flux libre, qui engendre de nombreux désagréments et donne aussi lieu à des anarques, la dématérialisation du paiement de stationnement ne fait pas que des heureux. En cause, les nombreuses applications à télécharger sur smartphone qui remplacent le traditionnel horodateur et permettent de payer directement sa place de stationnement auprès de la municipalité. Le principe est simple : après avoir enregistré son véhicule et un moyen de paiement sur l’appli, il n’y a plus qu’à signaler le stationnement. Ces applis permettent ensuite d’adapter la durée de stationnement quasiment en temps réel grâce à des alertes reçues sur son téléphone. Dès lors, à distance, on peut prolonger le temps de stationnement. Dans certaines villes, il est même possible de l’écourter : si on a programmé une durée de 3 h et que l’on repart après seulement 2 h, il suffit de le signaler et d’arrêter le compteur sur l’application pour que le montant s’adapte automatiquement. Ces applications peuvent aussi tenir compte du tarif préférentiel pour les résidents, à condition d’avoir préalablement réalisé les démarches auprès de la mairie.

Notifications SMS payantes

Mais attention, si toutes les applications se targuent d’être gratuites à l’utilisation, certaines, comme PayByPhone, pratiquent des frais de gestion ou d’envoi de SMS qui ne sont pas toujours explicitement annoncés. Nous conseillons donc, dans un premier temps, de bien détailler tous les frais supplémentaires qui peuvent être appliqués avant d’installer l’application qui vous conviendra le mieux et, surtout, la plus avantageuse dans la ville où vous vous garez. Paramétrez ensuite l’application selon vos besoins pour éviter d’avoir à supporter des frais d’envoi de SMS par exemple. Puis, renseignez votre véhicule et pensez à actualiser vos informations si vous avez changé de modèle ou en utilisez un autre occasionnellement. En effet, certaines villes adoptent des tarifs spécifiques selon le poids de la voiture. Les applications ne gèrent pas les tarifs de stationnement qui sont fixés par les municipalités, elles se basent sur le véhicule enregistré au moment de l’inscription.

Dans l’application PayByPhone, au moment de choisir le rappel par SMS, aucun tarif n’est indiqué. Ce qui peut générer de mauvaises surprises.

Les principales applications

PayByPhone

Disponibilité : plus de 260 villes en France.

Les options SMS de confirmation et rappel sont facturées 0,20 € sauf dans certaines villes où le tarif est de 0,15 € (Boulogne-Billancourt, Caen…) ou 0,25 € (Ajaccio, Chamrousse, Paris…).

Attention, des frais supplémentaires de 15 % liés à l'utilisation du service sont applicables dans certaines villes : Antony, Thionville ou encore Villefranche-sur-Mer. Ils sont de 14 % pour Neuilly-Sur-Seine.

Flowbird

Disponibilité : plus de 290 villes en France.

Des frais de service sont appliqués dans certaines villes. Ils sont de 15 % de la valeur de la transaction de stationnement avec un minimum de 0,15 € par transaction et un maximum de 3 € par transaction.

Easypark

Disponibilité : 4 200 villes dans 21 pays.

Les options SMS de confirmation et rappel sont facturées 0,15 €.

Avec les options de base Small et Standard, des frais de service de 15 % du coût de stationnement sont appliqués avec un minimum de 0,25 € et un maximum de 3 €.

Avec l’offre Basic (qui n’est pas proposée partout), aucuns frais de service ne sont appliqués pour la ville concernée.

Enfin, avec l'abonnement EasyPark Go, un abonnement mensuel fixe de 2,99 €, aucuns frais de service par session de stationnement ne sont facturés.

Indigo

Disponibilité : 130 villes en France, en Belgique et au Luxembourg et dans plus de 600 parkings en Europe.

Pas de frais supplémentaires en cas de stationnement dans la rue, en revanche en cas de réservation dans les parkings souterrains d’Indigo, des frais de service sont facturés. Les SMS sont remplacés par les notifications du smartphone, donc pas de frais supplémentaires pour les alertes.