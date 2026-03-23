La police alerte sur l’arrivée d’une nouvelle arnaque : un faux courrier de votre banque contient un QR code, menant vers un site frauduleux. Décryptage d’une énième tentative de phishing.

Les techniques se suivent… et se recyclent ! Déjà très présents dans nos boîtes mail, nos messageries instantanées et nos réseaux sociaux, les escrocs signent leur retour dans nos boîtes aux lettres.

Récemment, en vidéo, la Police nationale a alerté la population sur une nouvelle menace : de fausses cartes bancaires envoyées par courrier postal. Cette escroquerie est basée sur l’usurpation d’un établissement bancaire et un QR code à scanner. L’objectif : vous soutirer des données personnelles et vous piller.

Le mode opératoire

Concrètement, vous recevez, chez vous, un pli contenant une carte bancaire aux couleurs de votre banque, parfaitement imitée, assortie d’un courrier, lui aussi très bien imité. Ce dernier vous invite à activer votre nouveau support de paiement via le QR code apposé sur la lettre. Si vous le scannez, vous atterrissez sur un faux site ressemblant trait pour trait à celui de votre banque.

L’arnaque devient alors un piège en ligne lambda. Une fois que vous vous êtes connecté à ce que vous pensez être votre espace client, les escrocs récupèrent vos identifiants et codes d’accès. Ils peuvent alors, très rapidement, vider vos comptes ou procéder à toute opération visant à vous dérober de l’argent.

Quelques rappels simples vous permettront d’éviter ce piège :

La banque vous prévient généralement en cas d’envoi d’une nouvelle carte bancaire. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans votre contrat, vous pouvez vous y référer. Enfin, le code secret est diffusé séparément de la carte.

de la carte. L’activation de ce moyen de paiement ne se fait pas via un QR code mais en effectuant une première opération avec authentification : achat en ligne ou en boutique (hors paiement sans contact) ou retrait d’espèces.

mais en effectuant une première opération avec authentification : achat en ligne ou en boutique (hors paiement sans contact) ou retrait d’espèces. En cas de doute, si votre carte arrive à expiration ou que vous avez récemment fait opposition sur la vôtre, par exemple, le plus simple reste de contacter votre banque. Elle vous confirmera s’il s’agit d’une fraude ou d’un envoi auquel elle a en effet procédé.

S’il est trop tard et que vous êtes victime de cette escroquerie, déposez plainte au commissariat, prévenez votre banquier et surveillez scrupuleusement les mouvements sur votre compte.