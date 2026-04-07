Vélos jamais reçus, service client inexistant, faux numéros de suivi… Les témoignages de consommateurs floués par le site Velogreen.fr se multiplient. La société va même jusqu’à usurper les coordonnées d’un autre vendeur de vélos en ligne. Explications.

L'essentiel Des internautes assurent n'avoir jamais reçu le vélo qu'ils avaient commandé sur le site Velogreen.fr.

L'adresse et le Kbis y figurant sont en réalité ceux d'un autre site spécialisé dans le cycle, Le Vélographe.

Alors qu'il n'y est pour rien, le gérant de ce dernier est régulièrement destinataire de courriers et d'appels menaçants.​​​​

« J’ai acheté un vélo pour le Noël de ma fille, mais il n’est jamais arrivé, quelle honte », dénonce Carine. « Après avoir payé 117 €, j’ai reçu un e-mail m’informant d’un retard de livraison, puis plus aucune réponse à mes messages. J’ai porté plainte », précise Louise. « J’ai eu droit à un faux numéro de suivi accompagné d’un e-mail de confirmation bidon. Évidemment, je n’ai jamais reçu le vélo. C’est probablement l’un des sites frauduleux les mieux réalisés que j’aie vus », se désole quant à lui Quentin sur le site d’avis Trustpilot.

De fait, à première vue, Velogreen.fr a tout d’un vrai site : des descriptifs complets, des arguments séduisants (la livraison gratuite en 3 jours, le retour facile, un service client...) et une offre alléchante. On y trouve en effet des centaines de cycles, dont des vélos électriques, de diverses marques, notamment celles de Decathlon, et à des prix légèrement inférieurs à ceux que propose le distributeur.

Y figurent également toutes les informations légales sur la société, dont une adresse postale à Colombes (92), un numéro de Siret et un Kbis. À ceci près que celles-ci correspondent à celles d’une autre société, bien réelle celle-là, et qui édite un véritable site spécialisé dans la vente d’articles de vélo, Levelographe.fr.

Ce vélo électrique Rockrider de Decathlon est vendu 30 % moins cher sur Velogreen, mais vous ne le recevrez jamais.

Richard, le créateur du site Levelographe.fr, également à la tête d’une boutique, a été alerté de cette usurpation en novembre dernier par un internaute attentif. « Au début, je n’y ai pas vraiment prêté attention, jusqu’à ce que je commence à recevoir des courriers recommandés de personnes me réclamant la livraison ou le remboursement de leur vélo », raconte-t-il. Et pour cause, l’adresse postale usurpée par Velogreen n’est autre que celle de sa maison personnelle, où il avait domicilié son entreprise.

« Il n’est pas très difficile, sur la base de mon adresse postale, de retrouver mon numéro de téléphone. J’ai donc commencé aussi à recevoir des coups de fil agressifs de personnes mécontentes, se souvient-il. J’ai déposé plainte, alerté Decathlon, saisi l’hébergeur de mon site et le bureau d’enregistrement de mon nom de domaine, qui sont les mêmes que ceux de Velogreen, mais rien n’y fait, le site existe toujours et continue à faire des victimes. Et je ne suis pas à l’abri que quelqu’un de très vindicatif débarque un jour chez moi pour réclamer son argent ! » Cette méthode d’usurpation d’identité de vraies entreprises est de plus en plus utilisée par les escrocs. Il y a quelques mois, elle concernait de faux sites de vente de bois pour cheminée.

Toujours des précautions à prendre

La première chose à faire est évidemment de ne pas commander sur Velogreen.fr. Si le mal est fait, n’hésitez pas à saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via sa plateforme SignalConso, voire à porter plainte. Vous pouvez aussi vous tourner vers votre banque ou votre assureur pour tenter de bloquer le paiement ou récupérer votre argent, sans garantie de succès.

Il convient surtout, pour éviter les déconvenues, d’être plus attentif que jamais au moment de commander sur un site méconnu. En l’occurrence, passer un coup de fil au numéro indiqué (09 90 10 10 10) avant de payer aurait mis en évidence le fait qu’il n’était pas attribué. Et une rapide recherche sur un moteur de recherche ou un site d’avis aurait certainement fait apparaître de nombreux témoignages : 100 % des avis concernant Velogreen sur Trustpilot sont négatifs. Enfin, dans tous les cas, méfiez-vous toujours des trop bonnes affaires.