Alors que les montants dérobés aux consommateurs dans le cadre de fraudes aux paiements ont atteint 4,2 milliards d’euros en Europe en 2024, une enquête publiée aujourd’hui par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), dont Que Choisir Ensemble est membre, met en évidence la persistance de nombreuses publicités frauduleuses sur les plateformes des géants Meta (Facebook, Instagram), TikTok et Google. Face à ce constat, Que Choisir Ensemble, aux côtés de 30 organisations de consommateurs européennes et du BEUC, saisissent l’Arcom (Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique) contre Meta, TikTok et Google.

Le règlement européen sur les services numériques (DSA) impose aux plateformes en ligne d’assurer la transparence sur les publicités et les annonceurs, de mettre en place des mécanismes de signalement efficaces des contenus illicites et de les retirer. Or, notre enquête montre que Meta, TikTok et Google échouent sur plusieurs fronts. En effet, de nombreuses publicités pour des produits financiers frauduleux, comme des prêts rapides, des placements prétendument sûrs ou des investissements à rendements garantis, ont été repérées sur ces trois plateformes :

Plus de la moitié (53 %) des signalements de publicités potentiellement frauduleuses, effectués par nos enquêteurs, ont été ignorés ou rejetés. Notre enquête a également relevé de graves dysfonctionnements dans les bibliothèques publicitaires et les mécanismes de signalement proposés par les plateformes aux consommateurs : informations incomplètes sur les annonceurs, moteurs de recherche inadaptés, réponses automatiques opaques, demandes d’informations inutiles ou absence totale de réponse.

Que Choisir Ensemble et le BEUC demandent donc à l’Arcom (l’autorité française de contrôle) et à la Commission européenne d’ouvrir des enquêtes sur les pratiques de Meta, TikTok et Google en la matière, d’exiger de leur part leur mise en conformité immédiate avec la réglementation prévue par le DSA et, en cas de persistance des manquements constatés, de prononcer des sanctions dissuasives. Il est en effet reproché à ces plateformes de :

Diffuser massivement des publicités frauduleuses malgré les obligations d’évaluation et d’atténuation des risques (articles 34 et 35, DSA) ;

Recourir à des mécanismes de signalement et de recours inefficaces, arbitraires et peu transparents (articles 16 et suivants, DSA) ;

Maintenir actif des faux comptes et ne pas suspendre effectivement les “récidivistes” (article 23 et 24, DSA) ;

Proposer des bibliothèques publicitaires incomplètes, peu accessibles et non conformes aux exigences de transparence (article 39, DSA).

Face à l’ampleur persistante des arnaques financières en ligne, il est urgent que les grandes plateformes numériques assument pleinement leurs responsabilités en matière de protection des consommateurs. Que Choisir Ensemble appelle ainsi les autorités européennes et nationales à faire respecter le DSA afin de garantir un espace numérique plus sûr et plus transparent.