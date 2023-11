Bientôt Noël

Que Choisir suit l’évolution du prix de 128 jouets depuis 18 mois sur le territoire, dans 6 500 drives. Si nous avons constaté une hausse de 2,3 % sur 1 an en début d’automne, la tendance est à la baisse depuis et elle devient significative : -10 % en moyenne sur notre panel il y a quelques jours. La fin novembre est donc une nouvelle fois le meilleur moment pour acheter les jouets, d’autant que les rayons des jouets de Noël sont bien remplis, leur réapprovisionnement ayant démarré dès l’été.

Attendre le mois de décembre fait courir le risque de payer de plus en plus cher au fur et à mesure que Noël approche. C’est un phénomène que nous relevons tous les ans, il n’y a pas de raison que 2023 échappe à cette inflation de dernière minute. Les catalogues de jouets garantissent leurs prix en général jusqu’aux premiers jours de décembre, entre le 3 et le 6 pour la plupart. Les enseignes ne sont plus tenues par les prix qui y sont affichés ensuite, à l’exception de JouéClub qui maintient ses prix catalogue jusqu'à Noël. C’est un motif supplémentaire de ne pas trop attendre avant de faire ses achats.

N’oubliez pas que les prix sont éminemment variables sur Internet, en particulier sur Amazon, d’un jour à l'autre et même d’un moment à l’autre. En magasin à l’inverse, le catalogue de jouets offre la garantie de payer le prix affiché jusqu’à sa date d’échéance.