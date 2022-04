© New Africa - stock.adobe.com Blocs WC Néfastes pour la santé et l’environnement

On les met dans le caddie sans se poser de questions et on les renouvelle régulièrement. Les blocs WC séduisent, entre 15 et 20 millions de ménages en achètent. Notre premier test sur ces produits démontre pourtant qu’ils n’ont rien d’anodin. Pour la santé et pour l’environnement.

Les blocs WC, Que Choisir a commencé à s’y intéresser en préparant son guide pratique sur les produits d’entretien. Étudier les fiches de composition de 244 nettoyants utilisés au quotidien nous a permis d’identifier les ingrédients qui présentaient une toxicité pour la santé ou pour l’environnement et de pénaliser les produits problématiques.

Mais l’examen des fiches de formulation des blocs WC nous a tout particulièrement interpellés. Nous y avons détecté des molécules classées allergisantes et bien connues pour se diffuser dans l’air intérieur, voire s’y transformer en polluants encore moins recommandables.

Cocktail de polluants

Étant donné qu’ils émettent en permanence, nous avons décidé de les tester en laboratoire. Bien vu, la majorité d’entre eux diffusent tout un cocktail de polluants dans l’air, qu’ils appartiennent aux grandes marques du secteur telles que Canard, Harpic, Bref ou WC Net, ou aux géants de la grande distribution.

Effets néfastes sur le long terme

L’autre enjeu de ces blocs WC est environnemental. À chaque fois qu’on tire la chasse d’eau, ils envoient des composés chimiques dans le réseau d’évacuation des eaux usées. Les stations d’épuration n’éliminant pas tout, ils s’en vont polluer la ressource en eau. C’est d’autant plus problématique que les blocs contiennent des substances classées toxiques pour les organismes aquatiques, avec en prime des effets néfastes sur le long terme en raison de leur faible biodégradabilité ou de leur caractère bioaccumulable. Sachant que 15 à 20 millions de ménages en utilisent et qu’on tire la chasse d’eau plusieurs fois par jour, leur impact sur l’environnement n’est pas neutre.

Notre test de blocs WC compte néanmoins quelques produits qui génèrent moins de polluants pour la santé et l’environnement que les autres, les choisir est un moindre mal si on se sent incapable d’y renoncer.