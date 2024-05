Comparateur gaz et électricité

400 000 € ! L’amende est salée pour Selectra, le comparateur d’offre d’électricité et de gaz censé aiguiller le consommateur vers le fournisseur correspondant le mieux à ses besoins. Au terme d’une enquête de 2 ans engagée en 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l’a épinglé pour une série de pratiques commerciales trompeuses.

« Cette société a entretenu la confusion, au travers des sites Internet qu’elle exploite, entre elle et les fournisseurs historiques d’énergie, les gestionnaires de réseau, mais aussi le médiateur national de l’énergie », commence la DGCCRF.

Des offres plus poussées que d’autres

Par ailleurs, « Selectra a présenté les offres d’un fournisseur d’énergie de manière trompeuse, notamment en mettant en avant des remises inexistantes, des mentions laissant faussement croire que les offres sont financièrement intéressantes, des éléments de langage qui occultent le fait que le prix du kWh proposé par ce fournisseur est supérieur à celui du tarif réglementé ». En mars dernier, Complément d’enquête, le magazine d’investigation de France 2, s’était infiltré dans un centre d’appels de Selectra et montrait que, dans le cadre d’arrangements rémunérés avec des fournisseurs, les téléconseillers étaient incités à vendre certaines offres plus que d’autres. Complément d’enquête pointait du doigt non seulement Selectra, mais aussi l’un de ses concurrents, Papernest.

Dernier grief et pas des moindres : Selectra a « dissimulé ses intentions commerciales afin d’obtenir l’insertion de liens à visée commerciale sur des sites d’organismes publics ayant pour objet d’informer les consommateurs », reprend la DGCCRF. En juillet 2021, le médiateur national de l’énergie avait d’ailleurs tapé du poing sur la table contre Selectra qui démarchait les collectivités locales en faisant tout pour que ces dernières croient avoir affaire au médiateur. Le piège visait à ce que les communes ajoutent des liens commerciaux sur leur site au profit de Selectra.

Des pratiques déplorables sur un marché de plus en plus compliqué

L’entreprise a accepté de payer ces 400 000 € d’amende pour éviter un procès. Elle s’est également engagée à cesser ses pratiques commerciales trompeuses. Celles-ci sont d’autant plus déplorables qu’elles ont lieu dans le double contexte actuel de hausse des tarifs d’électricité depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, et de concurrence accrue sur le marché de l’énergie. Le rapport 2018-2019 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) recensait ainsi 30 fournisseurs d’électricité et 18 de gaz naturel. Pas simple dès lors de s’y retrouver dans cette jungle d’offres, encore moins si les comparateurs ne sont eux-mêmes pas toujours honnêtes.

On ne peut que conseiller de consulter le comparateur gratuit d’offres gaz & électricité de Que Choisir, régulièrement mis à jour, ou celui officiel du médiateur national de l’énergie. Enfin, en cas de problème avec un fournisseur d’énergie, les consommateurs peuvent le signaler auprès de l’une des associations locales de l’UFC-Que Choisir.