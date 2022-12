© Marta NASCIMENTO/REA Evian, Volvic, Badoit Fin des pénuries mais des hausses de prix

Disparues plusieurs mois de certaines enseignes Intermarché et du groupe Casino, les eaux du groupe Danone devraient bientôt y faire leur retour, les distributeurs et le géant de l'agroalimentaire s'étant mis d'accord sur une hausse de prix. Nos observations montrent que cette inflation ne touche pas de la même manière toutes les marques, ni tous les distributeurs.

Si vous fréquentez les supermarchés Casino, Franprix, Monoprix ou encore Intermarché, vous avez peut-être remarqué, ces derniers mois, l’absence de nombreuses marques d’eau en bouteille dans les rayonnages. Evian, Volvic, Badoit… depuis l'été, ces produits n’étaient plus approvisionnés par le groupe Danone, car ce dernier réclamait une hausse de prix refusée par les distributeurs. Le géant de l'agroalimentaire justifiait sa demande par les coûts actuellement très élevés de l’énergie, du plastique et du transport, mais Intermarché et le groupe Casino (auquel appartiennent Franprix et Monoprix) la jugeaient excessive. Le 15 septembre dernier, sur BFM Business, Didier Duhaupand, ex-président du groupement Les Mousquetaires (qui possède Intermarché), avait accusé Danone de « profiter de la crise actuelle pour restaurer [ses] marges ».

Une affichette placée au rayon des eaux d’un magasin Intermarché en novembre dernier.

Après plusieurs mois de négociations, un accord a finalement été trouvé il y a quelques jours. « Les marques vont progressivement revenir dans nos points de vente d’ici la fin de l’année », promet Intermarché. Mais à quels prix pour le consommateur ? Les coûts « intègreront inévitablement une partie des hausses négociées avec le groupe Danone », nous répond-on, « mais Intermarché fera le maximum pour limiter cette hausse ».

Prix en hausse de 16 % pour Cristalline

Une chose est sûre : toutes les eaux en bouteille se renchérissent depuis le début de l'année, et celles du groupe Danone ne sont pas les plus touchées. Nous avons relevé quotidiennement les prix des principales eaux minérales consommées en France dans plus de 5 500 magasins drives des enseignes Auchan, Casino, Carrefour, Cora, E. Leclerc, Intermarché, Géant et Système U entre les mois de novembre 2021 et 2022. Résultat : les packs de 6 bouteilles ont vu leur prix augmenter en moyenne de 9 % en 1 an. La hausse la plus faible concernait Leclerc (+7 %), et la plus élevée Auchan (+11 %). La Cristalline a quant à elle connu la hausse de prix la plus importante, atteignant à la mi-novembre un prix moyen de 13 centimes par litre, contre 11 un an auparavant. Si elle reste la référence la moins chère, cela représente tout de même un prix 30 fois plus élevé que l'eau du robinet. Difficile de faire plus attractif, pour le porte-monnaie comme pour la planète.​​​