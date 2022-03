© blackday - stock.adobe.com Guerre en Ukraine Quel impact sur le prix du gaz ?

La Russie étant le principal fournisseur de gaz de l’Union européenne, l’inquiétude monte chez les usagers. Doit-on craindre une hausse de la facture en France ?

Sur les marchés de gros européens, c’est incontestablement la flambée. Ces derniers jours, le MWh de gaz a battu son record historique en cotant à 194 €, un montant du cours européen néerlandais encore jamais atteint. La Russie se positionnant par ailleurs comme le premier fournisseur de gaz de l’Union européenne avec 40 % de son approvisionnement, on peut comprendre l’inquiétude. Mais si la suspension du gazoduc Nord Stream 2 a été perçue comme une déflagration, elle ne change en réalité strictement rien à l’approvisionnement actuel en Europe, il n’était pas encore en service. Ce qui n’enlève rien à la très forte portée symbolique de cette décision et à l’importance des enjeux de fourniture dans l’avenir.

La France demeure néanmoins l’un des pays européens les moins dépendants du gaz russe. Notre premier fournisseur est la Norvège (36 %), devant la Russie (17 %), puis l’Algérie et les Pays-Bas à chacun 8 %, suivis du Nigéria (7 %). Le transport par bateaux méthaniers du gaz naturel sous forme liquide (GNL) permet en outre de diversifier les sources d’approvisionnement, notamment auprès du Qatar, voire des États-Unis.

De plus, les consommateurs français sont protégés par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement à l’automne dernier face aux prix inflationnistes des énergies, provoqués par la très forte demande mondiale post-pandémie de covid. Le tarif réglementé du gaz est donc plafonné à son niveau d’octobre 2021, de même que toutes les offres en prix indexé, jusqu’au 30 juin 2022, et sans doute au-delà. « Je veux redire que les ménages français n’ont pas d’inquiétude à avoir et ne verront pas cette augmentation sur le prix de leur facture puisque nous avons, avec le Premier ministre, décidé le gel des tarifs du gaz », a en effet déclaré le ministre de l’Économie Bruno Le Maire il y a quelques jours. En revanche, il est certain que plus il durera, plus ce blocage pèsera sur les finances publiques.