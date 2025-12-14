Alors que la FIFA vient d’annoncer la mise en place d’une pause hydratation à destination des joueurs à chaque mi-temps des matchs de la prochaine Coupe du monde de football, le diffuseur français, M6, a immédiatement saisi l’opportunité pour indiquer qu’il diffusera de la publicité pendant ces coupures.

Cette fois, les grands argentiers du football mondial ont réussi leur coup. Lors de la précédente Coupe du monde organisée aux États-Unis, en 1994, les chaînes américaines avaient tenté de modifier le déroulement d’un match de foot pour passer de 2 mi-temps de 45 minutes à 3 mi-temps de 30 minutes et ainsi ajouter une page de publicité supplémentaire. Au pays où le moindre match de basket ou de base-ball est sans cesse interrompu par de la réclame, 45 minutes de sport sans pub était inimaginable. Pourtant les instances avaient tenu bon.

Ce ne sera pas le cas lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. La FIFA a annoncé que « des pauses d’hydratation de 3 minutes seront organisées lors des 2 mi-temps de chaque match afin de mettre l’accent sur le bien-être des joueurs ». Ce qui interpelle dans cette décision, c’est qu’elle s’appliquera « indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit ». Donc même dans des villes hôtes où les températures oscillent entre 15 °C et 19 °C (Vancouver), 18 °C et 22 °C (Toronto) ou 23 °C et 24 °C (Mexico) à cette époque de l’année. Pas franchement la canicule.

Le déroulement des matchs lors de la prochaine Coupe du monde

La FIFA met en avant le principe d’équité pour justifier cette décision qui ne prendra en compte ni la température ni les conditions météorologiques. Certes. Mais il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que les diffuseurs s’engouffrent dans la brèche grande ouverte par la puissante instance du foot pour la transformer en manne financière. Le président de M6, qui détient en France les droits de diffusion des 54 meilleures affiches, dont bien entendu ceux de l’équipe de France, a ainsi saisi le ballon au bond : 1 minute de la pause fraîcheur sera consacrée à de la publicité. Donc en plus des pages pub avant le match, pendant les 15 minutes de la mi-temps et à la fin du match.

100 millions d’euros

Le passage à une Coupe du monde à 48 équipes, contre 32 jusqu’à présent, fera grimper le nombre de rencontres à 104, contre 64 auparavant. Ces 2 minutes de pub par match offrent ainsi 208 minutes de publicité supplémentaires aux diffuseurs. Commercialisée en moyenne 500 000 € la minute, le jackpot dépassera les 100 millions d’euros. À titre de comparaison, l’Argentine n’avait perçu « que » 42 millions de dollars de primes de la FIFA pour son sacre mondial en 2022.