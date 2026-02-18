Entre 2016 et 2019, les principaux acteurs de la grande distribution s’étaient engagés à bannir totalement les œufs de poules en cage de leurs rayons et des listes d’ingrédients de leurs produits transformés en marque propre avant le 1 er janvier 2026. Une enquête de l’ONG Anima révèle que ces promesses n’ont pas été tenues. Certaines enseignes sont même très loin du compte !

Monoprix est l’enseigne qui respecte le mieux ses engagements, suivie par Aldi puis Intermarché, d’après l’ONG Anima.

« En France, un quart des poules sont encore élevées en cage », déplore Keyvan Mostafavi, directeur de l’association Anima, dédiée à la défense des animaux. Pour alerter sur le sujet, des salariés et bénévoles de l’ONG ont visité 386 supermarchés et hypermarchés, parmi les enseignes Carrefour, E.Leclerc, Monoprix, Auchan, Intermarché, Coopérative U, Lidl et Aldi, qui s’étaient toutes engagées, entre 2016 et 2019, à bannir les œufs de poules en cage de leurs rayons.

Leurs relevés montrent que les engagements n’ont pas été tenus :

70 % des magasins visités vendaient des œufs de poules en cage ;

dans 8 % des magasins se trouvaient même des boîtes qui ne spécifiaient pas que les œufs étaient issus de ce mode d’élevage, alors que la réglementation européenne l’impose : les consommateurs ne pouvaient l’apprendre qu’en scrutant le code 3 imprimé sur les coquilles d’œufs (lire l’encadré « Comment distinguer le mode d’élevage des œufs »).

Quelles enseignes s’en sortent mieux que les autres ?

Pour les œufs coquilles (vendus tels quels), Monoprix se distingue clairement avec un seul magasin sur 28 visités qui vendait des œufs de poules en cage.

se distingue clairement avec un seul magasin sur 28 visités qui vendait des œufs de poules en cage. Viennent ensuite Aldi (avec un quart des magasins visités vendant des œufs de poules en cage) et Intermarché (la moitié des magasins visités).

(avec un quart des magasins visités vendant des œufs de poules en cage) et (la moitié des magasins visités). Carrefour, Lidl, E.Leclerc, Auchan et Coopérative U ferment la marche avec plus de 80 % des points de vente qui proposaient des œufs de poules élevées en cage.

Quid des œufs utilisés comme ingrédients dans les produits transformés ?

Les enseignes s’étaient aussi engagées à retirer, avant le 1er janvier 2026, tous les œufs issus de poules élevées en cage de la liste d’ingrédients des produits transformés commercialisés sous leur marque propre.

Sur la base de l’étude d’un échantillon de 25 produits différents (brioches, pâtes aux œufs, gâteaux…), Anima arrive à la conclusion que « des progrès importants ont été réalisés », même si tout n’est pas parfait :

100 % des produits contenaient des œufs de poules hors cage chez Lidl ;

90 % ou plus chez E.Leclerc, Monoprix et Aldi ;

les deux tiers chez Coopérative U, Auchan et Intermarché ;

la moitié chez Carrefour.

Pourquoi les distributeurs n’ont-ils pas tenu leurs engagements ?

« Les pénuries actuelles d’œufs ont certainement joué un rôle », reconnaît Keyvan Mostafavi. Certains distributeurs auraient ainsi, parfois, préféré proposer des œufs en cage plutôt que d’assumer un rayon complètement vide. L’inflation est également évoquée, les œufs de poules en cage demeurant bien sûr les moins chers.

Il n’en reste pas moins que l’on voit que « certains distributeurs jouent plus le jeu que d’autres, alors que le contexte est le même pour tous, réagit Keyvan Mostafavi. C’est la preuve que c’est bien, aussi, une question de volonté. »