Les filières de fromages AOP au lait cru sont confrontées à des successions de rappels à cause de contaminations par des germes pathogènes. Au point que même ses plus farouches défenseurs envisagent la fin du lait cru.

L’hiver dernier, c’était le morbier ; cet été, divers fromages de chèvre de la région Centre (selles-sur-cher, poligny, sainte-maure de Touraine, valençay, crottin de Chavignol) ; en fin d’année, le reblochon. Tous ces fromages, qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP), ont fait l’objet de rappels d’ampleur en 2025 en raison d’une contamination bactérienne, suspectée ou avérée.

La coupable ? Escherichia coli productrice de shigatoxines, ou Stec, une bactérie potentiellement redoutable, et redoutée par l’ensemble de la filière laitière (lire l’encadré). Transmise via le lait cru, elle est impliquée dans un nombre croissant d’alertes sanitaires, au point que les professionnels du secteur des fromages sous signe de qualité appellent les pouvoirs publics à l’aide. Sans soutien de l’État, une partie d’entre eux ne seront plus capables de faire face, ont expliqué leurs représentants dans un courrier envoyé aux ministres de l’Agriculture et de la Santé, en septembre dernier. Fin 2025, ils n’avaient pas encore décroché de rendez-vous. « Veut-on encore une filière au lait cru en France ?, s’interroge un éleveur. Si oui, il faut un “Plan lait cru” pour la sauver ! »

« Plus des trois quarts des fromages AOP sont au lait