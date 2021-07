© ohm energie Offre petite conso d’Ohm Énergie Pas facile d’y souscrire !

La plainte d’un lecteur nous a mis la puce à l’oreille. Il serait difficile de souscrire à l’offre petite consommation sur le site d’Ohm Énergie. Dommage car c’est la plus compétitive de ce fournisseur d’électricité. Nous avons vérifié l’information.

« J’ai consulté votre comparateur d’électricité. Pour un abonnement au tarif de base en 3 kVA avec une faible consommation, l’offre d’Ohm Énergie petite consommation ressort comme étant la meilleure », nous écrit Henri. Fort logiquement, il a voulu souscrire en ligne. Il a alors dû renseigner, sur le site du fournisseur, un questionnaire censé « proposer la meilleure offre en fonction des besoins », selon Ohm Énergie. Or en guise de meilleure offre, « je me suis vu proposer un abonnement heures pleines/heures creuses, s’indigne Henri. J’ai appelé le service client pour changer, mais il m’a assuré qu’il est impossible de modifier l’offre proposée. »

Un tarif qui passe de 88 € à 195 €

Alors que son contrat ne devait éclairer qu’un garage quelques minutes par jour et que la simulation de notre comparateur électricité lui annonçait une facture annuelle de 88 €, celle d’Ohm Énergie lui revenait à 195 € ! Nous avons donc contacté le fournisseur d’origine britannique, qui nous a fait une réponse pour le moins inattendue : « Nous limitons la modification possible à une plage de 20 % pour éviter les abus, mais le client sera de toute façon remboursé du trop-perçu lors de la facture de régularisation. » Voilà une excellente façon de se faire de la trésorerie sur le dos des consommateurs ! Que Choisir recommande d’opter pour des offres plus faciles à souscrire. Avec plusieurs dizaines de fournisseurs d’électricité présents sur le marché, elles ne manquent pas.