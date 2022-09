Pratiques tarifaires d’Ohm Énergie

Démarcher les consommateurs avec un prix du kilowattheure électrique inférieur au tarif réglementé pour leur annoncer une forte hausse quelques semaines plus tard, c’était il y a peu la stratégie d’Ohm Énergie. Le Médiateur national de l’énergie a convoqué le fournisseur et a alerté la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).