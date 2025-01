« Toutes les variantes (incluant Zero et Light) de Coca‑Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico en canettes et en bouteilles en verre consignées portant un code de production allant de 328 GE à 338 GE (inclus). » Au total, ce sont 35 références qui sont concernées par le rappel lancé le 27 janvier par Coca-Cola Europacific Partners Belux (la branche européenne de l’entreprise américaine, basée à Atlanta). La raison ? Une « teneur trop élevée en chlorate », un résidu de désinfectant au chlore utilisé pour la désinfection de l’eau potable et des aliments.

Sur le site de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), il est précisé qu’un « apport élevé de chlorate sur une seule journée pourrait être toxique pour l'homme, car il peut limiter la capacité du sang à absorber l'oxygène, entraînant ainsi une insuffisance rénale », et qu’une exposition à long terme dans les aliments ou les boissons peut constituer « un problème potentiel de santé pour les enfants carencés en iode », mais qu’il est « improbable que l'apport total d’une seule journée dépasse le niveau recommandé ». Coca-Cola précise d’ailleurs que « tout risque associé pour les consommateurs est très faible ».

Pas de panique, donc, d’autant que les produits contaminés, embouteillés sur un site du groupe à Gand, en Belgique, ont essentiellement été vendus outre-Quiévrain et au Luxembourg. La France est peu concernée par ce rappel. Seuls deux lots figurent sur le site gouvernemental Rappel Conso :

le Coca-Cola sans sucre 1 litre dans une bouteille en verre consigné (code 337 GE1) vendu par Carrefour ou distribué par France Boissons et Le Fourgon ;

le Fuze Tea Pêche en canettes de 33 cl (code 335 GE2) vendu chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Coopérative U, B&M, Francap, Franprix ou Monoprix.

Ne consommez pas les produits concernés (vérifiez le code de production, sous la canette ou sur l’étiquette de la bouteille en verre), et rapportez-les au point de vente pour être remboursé.