À compter de la rentrée universitaire 2026, les femmes jeunes ou défavorisées pourront se faire rembourser certaines protections menstruelles. La mesure ne concerne que les modèles réutilisables.

Il était temps ! Voté fin 2023, le remboursement de certaines protections menstruelles sera effectif à partir de septembre 2026. Les ministres en charge de la Santé et de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont signé, ce 16 avril, un décret permettant l’application de cette mesure. Seront concernées les femmes de moins de 26 ans et celles bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Soit 6,7 millions de personnes.

Si la date précise d’entrée en vigueur reste vague, une chose est sûre : le remboursement se limitera aux protections menstruelles réutilisables, telles que les culottes ou les cups. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun cahier des charges n’a été rendu public. Dans un communiqué, l’association Règles Élémentaires annonce qu’elle sera très vigilante quant à la qualité des produits pris en charge.

Précarité menstruelle

De fait, nos récents tests de protections menstruelles ont montré une grande variabilité dans la performance des protections réutilisables. Certaines absorbent plus qu’annoncé, d’autres moins, et les modèles lavables perdent en efficacité avec le temps. Le but principal de cette mesure étant de lutter contre la précarité menstruelle, leur fiabilité est un point important.

Combien cette mesure coûtera-t-elle à l’État ? Pour l’heure, impossible de le dire. Mais le choix de protections réutilisables n’est pas anodin. Si elles coûtent plus cher à l’achat, elles pourraient s’avérer plus rentables, dans la durée, que les modèles jetables. Surtout si leur durée de vie excède 5 ans. Elles génèrent aussi moins de déchets. Pour rappel, selon Zero Waste France, plus de 2 milliards de tampons et serviettes jetables sont jetés chaque année en France. Des produits qui ne sont pas recyclables.