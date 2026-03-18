Des jeux pour enfants contenant du sable font l’objet de rappels depuis quelques jours, à l’instar de dessins au sable Pat’Patrouille, de figurines Stretch, d’une maison en sable à construire, etc. Motif : ces sables peuvent contenir de l’amiante, une substance hautement cancérogène.

L’essentiel De l’amiante a été détecté dans plusieurs jouets à base de sable (sables magiques, sables à dessiner ou à modeler), en Europe et en Océanie. Ces jouets sont de fabrication chinoise.

En France, plusieurs références font l’objet de procédures de retrait-rappel.

N’utilisez plus ces jouets, enfermez-les dans un sachet étanche, et ne les jetez pas à la poubelle, ils nécessitent un recyclage spécifique.

La première alerte serait venue d’Océanie, en novembre 2025. Un laboratoire australien aurait découvert par hasard, au cours d’une procédure de routine de test de machines d’analyse, la présence d’amiante dans des sables colorés de dizaines de jouets pour enfants, d’après la chaîne d’information ABC News. Alertées, les autorités australiennes et néo-zélandaises ont lancé de vastes procédures de rappel, allant jusqu’à fermer des dizaines d’écoles afin de récupérer les jouets incriminés et de nettoyer les lieux.

En Europe, ce sont les Pays-Bas qui, les premiers, ont lancé l’alarme, suivis par la Belgique début février. En France, les services de l’État ont annoncé des retraits-rappels de divers jouets deux semaines plus tard. Que Choisir avait pourtant sollicité la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à ce sujet dès le 10 février, afin de savoir si l’Hexagone pouvait être concerné, sans obtenir de réponse.

La DGCCRF a expliqué, le 26 février, s’être « assurée dès réception du signalement en novembre 2025 que les références identifiées en Australie n’étaient pas proposées aux consommateurs français », pour justifier l’absence de communication avant cette date. Entretemps, des professionnels ont effectué des vérifications sur d’autres jouets vendus en France, dont certains se sont révélés contaminés, déclenchant des procédures de retrait-rappel.

Quels jouets sont concernés ?

La liste est disponible sur le site gouvernemental RappelConso, avec le détail des lots. Cette liste peut encore évoluer, consultez-la régulièrement. Au 16 mars, 15 références étaient concernées :

Référence Marque Distributeurs Figurines Stretch Monsters Invincibles Heroes King Jouet Figurines Stretcherz Stretch Squad HTI Toys B&M, Smyths Toys, Auchan Figurines Stretch Squad Stretch Squad Action Figurines Stretch Squad Marque G Gifi Voitures extensibles HTI Group Gifi Sable phosphorescent Kit Art Storiz Gifi Sable magique Storiz Gifi Maison de sable Art Craft Gifi Paquets de sable hydrophobe (7 couleurs) Meiest Toy Vendu en ligne (notamment Amazon) Sand Painting Pat’Patrouille Paw Patrol Mistigriff Plateau de sable Montessori Rabbit Bauble Store Eurowebbiz-Montessori Wordpad Wooden Qiyi Vendu en ligne (notamment AliExpress) Créations en sable de cartes et magnets Hema Hema Lot de sable décoratif Hema Hema Jeux de sable et de bricolage Hema Hema

Que faire si vous possédez l’un des jouets concernés par les rappels ?

N’utilisez plus ce jouet.

Placez-le dans son emballage d’origine puis dans un sac fermé hermétiquement.

Si le sable est sorti de son emballage, ne l’aspirez pas et ne le balayez pas, afin d’éviter sa dispersion dans l’air. Utilisez un chiffon humide pour le ramasser, et placez ce chiffon avec le sable dans le sac fermé.

Entreposez-le hors de portée des enfants.

Si le fournisseur a mis en place une opération de rappel, rapportez le produit sur le lieu de vente pour vous faire rembourser.

Ne le jetez en aucun cas dans les poubelles classiques, les égouts ou la nature. Contactez votre mairie pour savoir dans quel lieu de collecte l’apporter. En effet, il existe des règles spécifiques de gestion des déchets amiantés.

Quels sont les risques ?

L’amiante est un minéral présent naturellement dans certaines roches. Par extension, le même terme est utilisé pour désigner le matériau à base de roche amiantée broyée. Extrêmement cancérogène, en particulier lorsqu’il est inhalé ou ingéré, il est totalement interdit en France depuis 1997.

Dans le cas présent, « l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), en lien avec les experts toxicologues des Centres antipoison, indique qu’au regard des éléments disponibles, il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d’amiante dans le sable des jouets rappelés », précise la DGCCRF.

D’où vient la contamination ?

D’après la DGCCRF, « la présence d’amiante dans ces jouets est vraisemblablement liée à la présence naturelle d’amiante dans certaines roches ou gisements de sables dont sont extraits les sables de ces jouets ».