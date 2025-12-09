

YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Des jouets de toutes les tailles, de toutes les couleurs, pour tous les âges, entassés dans des cartons ou sur des étagères sur des centaines de mètres carrés… Depuis quelques années, l’association Rejoué investit cet ancien centre de tri postal de Vitry-sur-Seine (94). 45 salariés en insertion, 17 permanents et des bénévoles s’y affairent avec pour objectif de remettre dans le circuit des jouets abandonnés par leurs propriétaires.

La plupart de ceux qui arrivent là ont été collectés par Ecomaison, l’organisme en charge, entre autres, du retraitement des jouets en France. Sur place, ils sont tout d’abord triés et inspectés. Ceux qui sont cassés ou qui ne répondent pas aux normes de sécurité sont retournés à Ecomaison pour être recyclés. Les autres font l’objet d’un nettoyage méticuleux. Une solution à base de vinaigre et de bicarbonate de soude est appliquée à la main, sur les parties dures, jusque dans les