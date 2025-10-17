Enseignes spécialisées, grandes surfaces ou spécialistes du e-commerce… Tous proposent une large gamme de jouets en vente sur leur site web. Alors qui affiche les prix les plus intéressants ? Les résultats de notre enquête menée sur les 10 sites les plus populaires.

Noël est dans plus de 2 mois mais les plus prévoyants réfléchissent sans doute déjà à leurs futurs achats de jouets. Comme dans beaucoup de secteurs, le e-commerce joue un rôle croissant : environ 1 jouet sur 4 est aujourd’hui acheté en ligne. Si le géant Amazon domine ce secteur, les enseignes spécialistes du jouet proposent également de commander sur leur site web, tout comme plusieurs grandes enseignes alimentaires.

Pour comparer les enseignes, nous avons établi une liste de 50 jouets populaires, allant des jeux de société aux figurines en passant par les jeux électroniques et ceux d’extérieur. Les prix ont été relevés entre le 16 et le 22 septembre 2025 sur le site des 10 enseignes listées dans l’infographie ci-dessus.

E.Leclerc et Smyths en haut du classement

Et la palme des jouets les moins chers revient à E.Leclerc. L’enseigne de la grande distribution possède également 35 magasins spécialisés dans ce secteur (Jouet E.Leclerc). Dans près de 6 cas sur 10, le groupe breton propose les jouets au meilleur prix. Un bémol tout de même : le choix est plus limité que sur d’autres sites, avec seulement 26 jouets proposés sur les 50 qui composent notre panier, quand ils sont presque tous disponibles dans les enseignes spécialisées ou sur Amazon.

Amazon décroche justement sa place sur le podium avec des prix attractifs et un très large choix. Mais il n’arrive qu’en 3e position, devancé par Smyths. Cette chaîne de magasins de jouets d’origine irlandaise ne s’est implantée qu’en 2022 en France en reprenant les anciens magasins PicWicToys et possède aujourd’hui une cinquantaine de boutiques.

Les autres magasins de jouets nettement plus chers

L’écart est particulièrement marquant entre Smyths et les autres magasins de jouets, qui arrivent tout en bas du classement. King Jouet et JouéClub sont environ 25 % plus chers que E.Leclerc, et l’écart atteint 33 % pour La Grande Récré. Cela signifie que pour un panier de Noël coûtant 250 € chez E.Leclerc ou Smyths, il vous faudra débourser en moyenne 60 € de plus chez JouéClub et 75 € à La Grande Récré.

La Fnac est un peu moins chère que ces enseignes de jouets mais reste loin des meilleurs tarifs. Quant à Cdiscount, Carrefour et Auchan, ils proposent des tarifs assez variables d’un produit à l’autre. Cela est en partie dû à la place importante laissée à la marketplace sur ces sites, c’est-à-dire des produits vendus sur le site mais par d’autres vendeurs.

Prendre le temps de comparer

L’étude pointe ainsi les écarts de prix importants entre les sites web, et cela sur tous les types de jouets. Il apparaît également que l’enseigne la moins chère peut varier d’un produit à l’autre. Vous avez donc tout intérêt à prendre quelques minutes pour comparer les prix de plusieurs sites avant d’acheter vos jouets en ligne.