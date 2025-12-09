Les sites factices proposant des bijoux ou vêtements fabriqués localement à des prix bénéficiant de réductions vertigineuses ne sont pas nouveaux mais continuent de prospérer. Promus par des publicités diffusées sur les réseaux sociaux, ils vendent des produits venus de Chine. Et tentent d’attirer les clients en prétextant une future cessation d’activité. Explications.

Dernièrement, la répression des fraudes a bloqué l’accès au site Charlotte-lyon.com pour pratiques commerciales trompeuses. Se présentant comme un atelier familial créant des bijoux et vêtements artisanaux, ce dernier proposait des articles bénéficiant de réductions ahurissantes. La raison : des difficultés financières les obligeaient à fermer leur société. Or, ce récit est faux, et les produits ne sont pas artisanaux ni locaux mais expédiés depuis la Chine et vendus sur des plateformes géantes d’e-commerce. Cet exemple est loin d’être isolé, et d’autres sites aux pratiques similaires continuent de fleurir sur la Toile.

Le site Charlotte-lyon.com a été fermé par la répression des fraudes en raison de pratiques commerciales trompeuses.

À l’approche des fêtes, méfiez-vous : les achats plaisir suscitent la convoitise de certaines personnes malveillantes, qui créent de toutes pièces un site sur lequel ils bradent des produits. Leur porte d’entrée : des publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, avec des posts annonçant tristement la fermeture d’un site, vers lequel vous êtes renvoyé pour acheter avant qu’il ne soit trop tard. Pour vous attendrir et vous pousser à l’achat, ils combinent deux tactiques : une histoire émouvante et des offres imbattables de courte durée.

Le site Elisejuliettecreation.com, que nous avons récemment repéré, en est un exemple : « Élise & Juliette est une marque de bijoux mère-fille, née de l’amour, de la famille et du savoir-faire artisan », peut-on lire à propos de cette société ; « Nous avons mis tout notre cœur dans chaque pièce ‒ colliers, bracelets, bagues et bien plus encore ‒ tout en construisant une belle communauté autour de nous. En guise de remerciement sincère, profitez de notre vente de clôture avec des réductions allant jusqu’à -80 %. » De quoi justifier des rabais impressionnants et une courte durée de validité de ces offres.

Pour renforcer la crédibilité, ce discours de mise en confiance s’agrémente de photos de présentation d’une mère et de sa fille posant dans leur atelier de fabrication. Ces images, aux tonalités feutrées et aux sourires rassurants, suffisamment crédibles pour que l’on s’y arrête, ont vraisemblablement été générées par intelligence artificielle (IA). En poursuivant la navigation, on découvre une bague à 31,99 € au lieu de 120 €, des boucles d’oreilles à 26,99 € au lieu de 100 €… La liste est longue et alléchante. Des commentaires de clientes extatiques complètent le tableau, photos à l’appui.

Jusqu’à 80 % de réduction sur le site Elisejuliettecreation.com juste avant sa prétendue fermeture.

Or un petit tour sur un moteur de recherche d’images, et tout l’univers unique et artisanal s’écroule. Les mêmes bijoux pullulent partout, que ce soient les plateformes géantes comme Temu, Etsy ou Amazon, ou des dizaines et dizaines de sites de la même veine que celui que nous visitons : clairedeparis.fr, elovoix.com, ateliermargaux.be, pour n’en citer que trois parmi une bassine virtuelle remplie à ras bord. Les photos des mêmes pseudo-clientes se répètent également sur ces contenus tous différents et similaires à la fois.

Dans des alertes diffusées sur Internet, les clients ayant passé commande sur Élise et Juliette disent pour la plupart avoir reçu les produits, mais que ces derniers sont de piètre qualité et proviennent de Chine. On est loin d’un savoir-faire local avec des matériaux nobles.​​​​​