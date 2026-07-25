Rappel Lidl : des œufs contaminés par la salmonelle

Attention à ne pas consommer certaines références d’œufs vendues ces dernières semaines chez Lidl. Elles présentent un risque d’intoxication à la salmonelle.

Des œufs frais vendus par boîtes de 20 ou 30 chez Lidl sont actuellement rappelés dans toute la France. Tous les lots et toutes les dates de péremption sont concernés. En cause : une contamination par des bactéries du genre Salmonella, pouvant être responsables d’une toxi-infection appelée salmonellose.

Comment identifier les œufs rappelés ?

Œufs frais en boîte de 20 :

Code GTIN : 5906295184119

Fin de commercialisation : 17 juillet 2026

Marque de salubrité : A: PL30225901 / B: PL30105903 / C:PL30055912

Œufs frais en boîte de 30 :

Code GTIN : 5906295184126

Fin de commercialisation : 17 juillet 2026

Marque de salubrité : A: PL30225901 / B: PL30105903 / C:PL30055912

Quels sont les risques à consommer des œufs rappelés ?

La salmonellose se traduit par des troubles digestifs (diarrhées, vomissements), souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête, qui apparaissent généralement 6 h à 72 h après la consommation des produits contaminés. Elle peut être grave chez les personnes fragiles (jeunes enfants, femmes enceintes et personnes âgées, immunodéprimées, malnutries ou encore suivant certains traitements médicamenteux tels qu’une antibiothérapie à large spectre ou un traitement contre l’acidité gastrique).

Que faire si on a consommé des œufs rappelés ?

Si vous avez consommé ces œufs récemment, surveillez la survenue de symptômes évocateurs (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée…), pendant les 15 jours qui suivent. Le cas échéant, prenez rapidement contact avec votre médecin et signalez-lui cette consommation.

Que faire si on a acheté des œufs rappelés ?

Si vous en avez acheté, rapportez la boîte dans un magasin Lidl : même sans ticket de caisse, et même si la boîte est déjà entamée, elle doit vous être remboursée. Il est également possible de contacter le service consommateurs au 00 800 54 35 54 35 (numéro à 13 chiffres vérifié) pour toute question relative au rappel.