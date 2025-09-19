Le riz contient des teneurs particulièrement élevées en arsenic, tout comme l’eau de boisson. Or, cet élément naturel est potentiellement nocif pour la santé.

Après l'eau de boisson, le riz est la principale source d'exposition alimentaire à l'arsenic. Cet élément naturel présent dans les roches est libéré lors de leur érosion. Il peut alors polluer l’eau des nappes phréatiques et des cours d’eau ‒ donc des rizières. Il est aussi rejeté dans l’eau et dans l’air par les activités industrielles, en particulier l’extraction minière, la métallurgie, la verrerie, ainsi que le textile ou la papeterie. Une troisième source majeure d’exposition est la cigarette.

Très toxique sous sa forme minérale, l’arsenic peut provoquer des cancers (peau, vessie, poumon, etc.) et des lésions cutanées en cas d’exposition prolongée, voire favoriser les maladies cardiovasculaires et le diabète. C’est également un perturbateur endocrinien probable. Il est d’ailleurs considéré comme « l’une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour [notre] santé » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aucun riz n’est épargné

Concernant le riz, aucun des principaux pays producteurs n’est épargné par cette pollution, et toutes les références que nous avons analysées, dans notre test sur les riz thaïs et sur les riz basmatis, en contiennent. Les teneurs mesurées varient du simple au triple, et sont globalement plus élevées dans les riz thaïs. Néanmoins, tous restent dans la limite réglementaire – reste à déterminer si cette dernière est réellement protectrice. Pour autant, les Français consommant des quantités modérées de riz (environ 5 kg par an), le risque sanitaire est sans doute modéré.

Conseil Bien nettoyer le riz avant cuisson, puis le rincer de nouveau après, permet d’éliminer près de la moitié de l’arsenic présent – ainsi que les résidus de pesticides et de poussières.