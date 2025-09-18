Comparatif Riz basmati

Ce riz à longs grains parfumés connaît un succès croissant depuis 20 ans. Que Choisir s’est penché sur des marques phares de riz basmati du marché français, et a testé 10 références. Parmi ces produits, 4 sont bio, dont 2 portent aussi le label « commerce équitable ». Nous avons vérifié si la variété présente dans le paquet était bien celle annoncée. Nous avons aussi dosé divers contaminants : arsenic, pesticides, aflatoxines et huiles minérales.