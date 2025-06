Nous avons testé 20 pains de mie vendus en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales, de distributeur, de hard discount, aussi bien bio que conventionnelles. Ces pains de mie sont complets, à base de céréales et de graines ou en version nature plus classique. Des analyses nutritionnelles et une recherche de résidus de pesticides ont été menées. Une étude de la liste des ingrédients et des mentions imprimées sur l’emballage a également été réalisée.

Comparatif Pains de mie Voir le comparatif

Qualité nutritionnelle

Les paramètres nutritionnels suivants ont été mesurés : valeur énergétique, glucides, sucres, matières grasses et profil d’acides gras, protéines, fibres alimentaires, sel, teneur en vitamine B 3 et en calcium, fer, magnésium et potassium.

Contaminants

Une analyse multirésidus de chaque échantillon a été réalisée. Elle permet de rechercher et, le cas échéant, de quantifier plus de 780 substances pouvant être employées dans les produits phytosanitaires.

Plusieurs paramètres ont ensuite été considérés pour l’évaluation de ce critère : le nombre de molécules détectées et quantifiées, ainsi que les teneurs mesurées (notamment pour vérifier leur conformité aux limites maximales fixées par la réglementation). Les effets connus de chaque molécule sont pris en compte. En effet, certaines ont montré des propriétés de perturbation endocrinienne soit in vitro, soit, plus probant encore, sur des modèles animaux. Certaines sont cancérogènes, mutagènes (elles ont des effets sur le génome) et/ou toxiques pour la reproduction, et ce de façon certaine, probable ou possible selon les substances.

Étude des informations d’étiquetage

La liste des ingrédients a été passée en revue pour noter la présence d’additifs, de préparations ou de substances aromatisantes et d’autres ingrédients. Par ailleurs, les allégations nutritionnelles, comme les mentions « riche en fibres », indiquées sur les emballages ont été relevées et vérifiées.