Comparatif Riz thaïs

Plébiscité par les consommateurs, le riz thaï est réputé pour sa subtile saveur évoquant le jasmin. Que Choisir a testé 10 références de marques nationales ou de distributeurs, dont 5 sont labellisées bio (parmi lesquelles 2 sont également certifiées « commerce équitable »). Nous avons vérifié si la variété présente dans le paquet était bien celle annoncée. Nous avons aussi dosé divers contaminants : arsenic, pesticides, aflatoxines et huiles minérales.