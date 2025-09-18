par Elsa Casalegno, Abygaëlle Le Palabe
COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF
Riz basmati et thaïUn parfum d’exotisme
L’un évoque l’Inde, l’autre, la Thaïlande. Mais d’où proviennent ces variétés de riz ? Quelle est la différence entre les deux, et comment s’assurer de leur qualité ? Pour y voir plus clair, Que Choisir a testé 20 références.
Article réservé aux abonnés
Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.orgDécouvrir nos offres
Déjà abonné ? Se connecter
Elsa Casalegno
Abygaëlle Le Palabe
Rédactrice technique