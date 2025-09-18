Nous avons sélectionné 10 riz basmatis (dont 4 bio), de marques nationales ou de distributeur, représentatifs du marché. Des tests ADN ont été effectués pour vérifier l’authenticité des échantillons. Nous avons également réalisé des analyses physicochimiques, afin de contrôler leur humidité et leur teneur en divers contaminants : arsenic, hydrocarbures dérivés d’huiles minérales, aflatoxines, ainsi qu’une recherche étendue de résidus de pesticides.​​​​​​

Comparatif Riz basmati Voir le comparatif

Authenticité

Nous avons réalisé des analyses ADN pour vérifier l’authenticité variétale de chaque échantillon. Selon le Code des usages relatif au riz destiné à la consommation humaine du Syndicat de la rizerie française, la dénomination « riz basmati » est autorisée lorsque le pourcentage de riz non basmati n’excède pas un taux de 7 %.

Analyses physicochimiques

Nous avons mesuré 2 paramètres physicochimiques de chaque échantillon : le taux d’humidité et l’extrait sec. Ces analyses permettent d’évaluer la qualité de conservation du produit et de détecter d’éventuels problèmes de stockage. Selon le Codex standard 198-1995, la teneur en eau doit être de 15 % m/m maximum.

Pesticides

Nous avons effectué une recherche étendue couvrant plusieurs centaines de molécules pesticides différentes (insecticides, herbicides, fongicides…). Cette analyse multirésidus permet de détecter et quantifier les traces de produits phytosanitaires utilisés lors de la culture du riz. Les échantillons biologiques font également l’objet de cette recherche.

Contaminants

Nous avons contrôlé les teneurs en plusieurs familles de contaminants. Le taux d’arsenic, naturellement présent dans l’environnement, mais toxique à certaines concentrations, a été mesuré. Les hydrocarbures dérivés d’huiles minérales (MOSH/POSH et MOAH) peuvent contaminer les aliments lors de la transformation ou du conditionnement. Enfin, nous avons recherché la présence d’aflatoxines, substances toxiques produites par certaines moisissures qui peuvent se développer sur les céréales en cas de mauvaises conditions de stockage.​​