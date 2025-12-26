Le riz de Camargue bénéficie d’une indication géographique protégée (IGP), gage d’une origine spécifique. La céréale est devenue partie intégrante du delta du Rhône, ce territoire cerclé par les deux bras du fleuve et la mer Méditerranée.

Les tiges vertes ploient nonchalamment sous le poids des épis brunis. Les plants ont encore les pieds dans l’eau, mais plus pour longtemps. Les vannes des canaux seront bientôt ouvertes pour assécher les parcelles et laisser entrer les moissonneuses aux immenses roues crantées. Nous sommes en Camargue, au mois de septembre, et la récolte du riz est imminente. Cette céréale est implantée de longue date dans la région, jusqu’au cœur du Parc naturel régional de Camargue, au point d’être désormais l’un des symboles du delta du Rhône, aux côtés des chevaux blancs, des taureaux noirs ruminant et des flamants roses. Les premières tentatives d’introduction de la riziculture dateraient du XIIIe siècle ; les suivantes, du règne d’Henri IV.

L’endiguement du Rhône, au XIXe siècle, grâce auquel il a été possible de valoriser des zones auparavant inondées, puis les pénuries alimentaires engendrées par la Seconde Guerre mondiale lancent véritablement la filière. Après 1945, le riz occupe une place prépondérante en Camargue – seule zone où il pousse dans l’Hexagone. Lorsqu’après deux décennies fastes, sa culture décline, et que les surfaces qui lui sont consacrées