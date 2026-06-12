Pour faire face à la hausse du prix du kérosène, la compagnie aérienne espagnole à bas coût Volotea avait eu l’idée de réclamer aux passagers, après l’achat de leur billet, une rallonge. Le téléchargement de leur carte d’embarquement était bloqué tant qu’ils ne payaient pas ce surcoût qui pouvait atteindre jusqu’à 14 €. Polémique, la mesure avait particulièrement agacé nos lecteurs. Volotea l’a discrètement abandonnée le 10 juin.

Volotea change de cap. La compagnie aérienne à bas coût espagnole a annoncé qu’elle abandonnait ce qu’elle appelait jusqu’ici pudiquement sa « Promesse de voyage équitable » et qui consistait, en réalité, à réclamer un supplément aux voyageurs après l’achat de leur billet. Le mécanisme visait à répercuter la hausse du prix des carburants sur ses passagers.

Les clients se voyaient réclamer, après l’achat de leur billet mais avant l’embarquement, une somme variable, dont le montant dépendait de l’évolution du prix du baril de pétrole brut (brent en dollars). De nombreux lecteurs de Que Choisir s’étaient offusqués de cette pratique, racontant que le téléchargement de leur carte d’embarquement était bloqué tant qu’ils ne payaient pas cette somme.

Le montant à régler leur était annoncé quelques jours avant le décollage, par un courriel à la formulation déroutante : « Suite à notre précédente communication concernant l’application à votre réservation de la Promesse d’un prix juste de Volotea, une action est requise de votre part. Vous pouvez désormais procéder au paiement de 14 € correspondant à l’ajustement du prix du carburant applicable à votre billet. »

En cas de refus, il était possible de renoncer à sa réservation, ce que Volotea précisait de la sorte : « Nous vous rappelons que le plan Flex de Volotea est inclus dans votre réservation sans frais supplémentaires. Il vous permet de modifier votre vol sans frais (sauf éventuelle différence tarifaire) ou d’annuler votre réservation jusqu’à 4 heures avant le départ avec remboursement en Crédit Volotea à utiliser ultérieurement. » Le remboursement se faisait donc, mais sous la forme d’un avoir.

Rappel de la réglementation par la Commission européenne

L’annonce de l’abandon de cette mesure a été faite dans une newsletter adressée aux clients français. « En mars dernier, nous avons lancé la Promesse de voyage équitable en tant que mesure temporaire pour faire face à la volatilité exceptionnelle des prix du carburant consécutive au conflit au Moyen-Orient », explique-t-elle dans ce courriel. Avant de préciser : « L’impact des tensions géopolitiques sur les coûts de l’énergie ayant perduré bien plus longtemps que prévu, nous avons décidé de mettre fin à la Promesse de voyage équitable pour toutes les nouvelles réservations effectuées à partir du 10 juin. »

Difficile, toutefois, de ne pas faire le lien entre ce revirement et les nombreuses critiques suscitées par cette tarification post-achat dans plusieurs pays européens. La Commission européenne avait même dû rappeler le droit en vigueur. « Le règlement sur les services aériens impose aux compagnies aériennes d'afficher à l'avance les prix définitifs des billets, indiquait-elle le 8 mai. Il n’est pas permis de facturer rétroactivement des frais supplémentaires tels que des surtaxes carburant. » Il aura fallu attendre, donc, plus d’un mois, avant que Volotea ne renonce.