Vous n’avez pas pu passer à côté de cette brosse à dents électrique en forme de gouttière, qui promet un brossage efficace en 20 secondes. Surprenant et difficile à croire ! Nous avons testé la Y-Brush en laboratoire. Verdict.

Si, pour vous brosser les dents, vous souhaitez passer à l’électrique, vous constaterez vite que deux mastodontes se partagent le rayon sans véritable concurrence. Philips avec ses modèles soniques, qui envoient des vibrations sur les dents, et Oral-B avec ses brosses oscillo-rotatives. Notre test de brosses à dents électriques révèle d’ailleurs des modèles convaincants.

Cette année, nous avons voulu nous faire une idée de l’efficacité des brosses à dents rapides, qui tentent de se faire une place sur le marché. Nous avons donc envoyé au laboratoire la plus célèbre d’entre elles, la Y-Brush, vendue 60 € dans sa version la plus simple. La promesse ? Un brossage au poil en… 20 secondes, ou plutôt 10 secondes par mâchoire (on brosse le haut, puis le bas). Comment ? « C’est assez simple. Un brossage standard de 2 minutes signifie que vous passez entre 2 à 4 secondes (selon le nombre de dents) sur chacune de vos dents. Grâce à sa forme en U, Y-Brush vous brosse toutes les dents d’une mâchoire en même temps », peut-on lire sur le site Internet du fabricant.

Picots en silicone

La brossette se présente comme un arc, dont le pourtour interne est garni de filaments en nylon. C’est d’ailleurs, d’après l’entreprise, ce qui la distinguerait des autres brosses à dents rapides du marché (Amabrush, SimplBrush, Uniqe One), qui utilisent des gros picots en silicone. Elle se positionne sur l’ensemble de la mâchoire, emprisonnant toutes les dents entre les brins, et il suffit d’un mouvement latéral en plus des vibrations produites par la brosse pour optimiser la manœuvre.

Nous avons fait tester cette brosse par 30 personnes. La tête taille M, recommandée pour les adultes et les plus de 12 ans, a été utilisée conformément aux consignes du fabricant : un mouvement continu de gauche à droite, accompagné d’un léger mouvement de mastication, pour que les poils atteignent bien les dents du fond et frottent toute la surface.

Résultat : malgré l’utilisation du même dentifrice que pour les modèles soniques ou oscillo-rotatifs de notre test, la Y-Brush ne fait pas le poids. Nous n’avons constaté qu’une diminution de 17 % sur notre échelle de notation avec le révélateur de plaque dentaire, alors que les modèles d’Oral-B et Philips arrivent à 40 %, et même 53 % pour les meilleurs. C’est trop peu.