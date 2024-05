Prix de l’énergie 

Le médiateur national de l’énergie vient de publier son rapport d'activité 2023 (1), faisant le bilan de ses actions pour l’année écoulée. Comme à l’accoutumé, le médiateur dresse ses cartons rouges, liste les bons et les mauvais élèves en termes de litiges, et précise la nature des litiges dont il a directement eu connaissance.

Si les litiges restent à un niveau très élevé (27 350), ce qui saute aux yeux à la lecture du rapport c’est la hausse spectaculaire des litiges liés aux évolutions de prix appliquées par certains fournisseurs (+ 74 % en un an). Le médiateur note que ces litiges sur les prix sont en grande partie la conséquence de mauvaises pratiques commerciales des fournisseurs, qui dans un contexte de hausse des prix de l’électricité ont loin d’avoir été pleinement clairs et transparents sur les impacts que cela allait directement induire sur la facture de leurs clients, que ce soit au moment du renouvellement des contrats de fourniture, ou lors de la souscription de nouveaux contrats.

Ces pratiques sont particulièrement inacceptables dans un environnement où les tarifs de l’électricité ont explosé (TRV en hausse de 26,5 % rien qu’en 2023) et que, comme le précise le baromètre du médiateur, le coût de l’énergie constitue un sujet de préoccupation pour 89 % des consommateurs (31% d’entre eux déclarant avoir rencontré des difficultés à payer leurs factures).

C’est cet environnement (factures à la hausse, pratiques problématiques des fournisseurs) qui a poussé l’UFC-Que Choisir à relancer à l’automne dernier, via sa filiale la SAS Que Choisir, son opération Energie moins chère ensemble (EMCE) pour permettre aux consommateurs de disposer de l’offre la plus attractive du marché avec un cadre contractuel protecteur imposé aux fournisseurs voulant participer à cette opération.

Aujourd’hui, si les litiges en masse recensés par le médiateur soulignent plus que jamais l’intérêt de disposer d’un tel contrat protecteur, force est de constater que la baisse des prix sur les marchés de gros permet désormais à plusieurs fournisseurs d’afficher des tarifs plus attractifs que l’offre EMCE (même si elles sont loin de toujours garantir des prix fixes sur deux ans, comme c’était le cas dans le cadre de cette opération). Le fournisseur lauréat de l’offre EMCE – Octopus Energy – vient même de lancer une offre avec un prix de l’électricité 22 % inférieur à celui du tarif réglementé de vente (hors abonnement et hors taxes).

Ayant à cœur d’œuvrer pour que le bénéfice du contrat protecteur imposé au lauréat par l’UFC-Que Choisir soit pleinement compatible avec une attractivité financière toujours au rendez-vous, nous avons directement sollicité Octopus Energy afin que les souscripteurs d’une offre EMCE puissent également bénéficier jusqu’à la fin de leur contrat de cette réduction du prix de l’électricité de 22 %, contre 12,1 % initialement.

Je suis heureuse de pouvoir annoncer aux consommateurs qui avaient souscrit cette offre EMCE que notre action a porté ses fruits, et qu’à partir d’aujourd’hui – et jusqu’au 6 juin – ils sont en mesure de demander sur leur espace client sur le site du fournisseur lauréat de bénéficier de cette réduction de 22 % sur le prix de l’électricité (hors abonnement et hors taxes) par rapport à ceux actuellement en vigueur dans le cadre du TRV. Un courriel est adressé par Octopus Energy aux souscripteurs pour leur expliquer les modalités (l’envoi s’étale sur plusieurs jours).

J’invite en tout état de cause l’ensemble des consommateurs, quels que soient leurs fournisseurs – aussi bien en électricité qu’en gaz – à consulter notre comparateur gratuit. Comparer, c’est aujourd’hui permettre au plus grand nombre, et particulièrement ceux qui ont subi des hausses exorbitantes de prix l’année dernière, de pouvoir réaliser des économies sur leurs factures d’énergie.