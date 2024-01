Tarifs de l’électricité

Consécutivement à notre appel pour un gel de la fiscalité sur l’électricité – demande formellement faite auprès du Premier ministre – le ministre de l’Économie a été interrogé par des journalistes pour savoir les suites qu’il y donnerait. Sa réponse a été la suivante : pas de gel, tout en précisant « Je tiens parole, il n’y aura pas d’augmentation du prix de l’électricité de plus de 10 % dans les jours qui viennent » . Voilà une « parole » qui ne rassurera pas les consommateurs, qui ont toutes les raisons d’être scandalisés par cette sortie ministérielle.

Pourquoi le gel ne sera pas mis en place ? Car « c’est trop coûteux pour nos finances publiques, ça coûte trop cher ». Cette affirmation de Bruno Le Maire est très discutable. Il est vrai que l’année dernière notamment, le bouclier tarifaire a eu des impacts budgétaires importants. Mais pour 2024, ces impacts seront très largement allégés. Comme le tarif réglementé de vente (hors taxes) en 2024 sera strictement identique au tarif réglementé de vente (hors taxes) gelé de 2023 (c’est-à-dire le prix intégrant le bouclier tarifaire), l’État n’aura pas cette année à compenser financièrement les fournisseurs d’électricité, ce qui va lui permettre d’économiser plus de 13 milliards d’euros. En outre, la fiscalité sur l’énergie est historiquement forte, et les consommateurs contribuent déjà largement à abonder le budget de l’État.

En tout état de cause, je m’étonne que le ministre laisse entendre que le Gouvernement a fait un cadeau aux consommateurs en mettant en place le bouclier tarifaire sur l’électricité, et qu’il ne peut pas se permettre d’en faire encore un cette année. Il est trop facile, et pour tout dire, trompeur, de faire croire qu’il serait normal que les consommateurs aient à subir une nouvelle hausse de 10 % de l’électricité le 1er février.

Sans même prendre en compte le poids sur le budget des ménages d’une telle hausse (cela occasionnerait une augmentation de la facture annuelle d’électricité, pour un ménage chauffé à l’électricité, supérieure à 600 euros en un peu plus d’un an), une telle hausse serait moralement inacceptable, puisque les tarifs de l’électricité qui s’appliquent aux consommateurs sont injustifiables.

Comment le ministre peut-il décemment considérer qu’il est normal que les prix de l’énergie payée par les consommateurs soient majoritairement déterminés par les prix élevés sur les marchés internationaux, eux-mêmes en lien avec les prix du gaz ? C’est un véritable scandale, sachant que l’énergie produite en France est très largement décarbonée. Les consommateurs ne payent pas aujourd’hui le « juste » prix de l’électricité. Et si les prix de l’électricité sont autant déconnectés des coûts de production compétitifs de l’électricité en France, c’est de l’entière responsabilité des pouvoirs publics, qui refusent depuis de nombreuses années de mettre en place une régulation du marché de l’électricité visant justement à garantir aux consommateurs de payer ce juste prix de l’électricité.



La sortie du ministre de l’Économie est donc particulièrement inopportune.

Prenant bonne note de son propos sur le fait que le sujet doit être discuté avec le Premier ministre et le président, je réitère notre demande de gel, et à défaut d’un gel que la hausse soit strictement limitée en 2024 au niveau général de l’inflation attendue cette année, à savoir 2,5 %. J’espère que le Président de la République se saisira du sujet et pourra, peut-être dès ce soir lors de sa conférence de presse, écarter la perspective d’une trop forte inflation des factures d’électricité.