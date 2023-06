© j-mel- stock.adobe.com Ensemble, plus que jamais, pour une consommation responsable !

Si une page importante de la grande et riche histoire de l’UFC-Que Choisir s’est tournée avec le changement de présidence, Alain BAZOT ayant écrit de nombreux chapitres à succès, je tiens à vous rassurer quant au maintien du cap : militer pour une consommation plus juste, saine et sobre, une consommation responsable.

Car oui, plus que jamais, à l’heure d’une complaisance grandissante des pouvoirs publics vis-à-vis des pollueurs qui inondent de substances toxiques notre environnement et les produits de consommation courante, de « l’écoblanchiment » et des allégations trompeuses, des pratiques surfant sur les biais cognitifs des consommateurs ( « dark patterns »), de la pression publicitaire qui déborde des écrans télévisés pour inonder Internet et cibler nos enfants, il importe de rappeler aux entreprises et aux décideurs politiques que la consommation responsable ne saurait reposer sur les seules épaules des consommateurs. C’est aussi et avant tout aux pouvoirs publics et aux opérateurs de mettre en place le cadre et l’offre qui permettent réellement à tous de pouvoir mieux consommer.

L’accès de tous aux biens et services essentiels, au juste prix, dans un environnement sain et respectueux de l’être humain est la philosophie de longue date de l’UFC-Que Choisir et je n’entends pas la changer… Au contraire, dans la droite ligne du rapport d’orientation adopté par notre Assemblée Générale l’an dernier, l’ambition reste bien de garantir à tous l’accès à cette consommation responsable.

Vous pouvez compter sur ma détermination à mener cette mission, et je sais pouvoir compter sur vous tous pour nous accompagner. Ensemble, pour une consommation responsable.