L’accord conclu dans le cadre de l’action de groupe lancée en 2021 par l’UFC-Que Choisir, et visant à dédommager les abonnés ayant été concernés par une augmentation tarifaire du prix de certains abonnements de 2 à 5 € en février 2018, est en vigueur depuis le 23 juin dernier. Il prévoit une indemnisation forfaitaire individuelle globale, traitée exclusivement par Canal +, comprise entre 20 et 75 €. Pour les consommateurs concernés, il est encore temps de se manifester. Ils ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour adresser à Canal + leur demande :

soit, pour les abonnés actifs et ceux ayant résilié après le 31 mai 2020, en retournant à Canal + le formulaire d’indemnisation reçu par courriel ou courrier dûment complété ;

soit, pour les personnes ayant résilié avant le 31 mai 2020, en se signalant auprès de Canal + ( [email protected] ou à Service Clients Canal +/Canalsat, Autorisation 40948, 95059 Cergy Pontoise cedex) en précisant notamment leur ancien numéro d’abonné, leur nom, leur prénom et leur adresse postale actuelle.

Les informations et conditions sont à retrouver dans la foire aux questions « Accord Canal + UFC-Que Choisir ». Une adresse courriel dédiée est aussi mise à disposition en cas de difficultés rencontrées : [email protected] (à noter que cette adresse n’est pas le service clients de Canal + et ne répondra pas aux réclamations non liées à l’exécution de cet accord).